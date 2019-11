Massive Verkehrseinschränkungen wegen Bauerndemo erwartet

Berlin. Die Polizei erwartet am Dienstag aufgrund der Traktoren-Sternfahrt massive Verkehrseinschränkungen in Berlin. Die Straße des 17. Juni ist demnach bereits ab 6.00 Uhr gesperrt, die Altonaer Straße ab 9.00 Uhr. Mit Eintreffen der mehreren tausend Traktoren (ca. 9.00 Uhr) sollen unter anderem die Straßenzüge Bismarckstraße-Kaiserdamm und Hofjägerallee-Klingelhöferstraße nicht mehr befahrbar sein. Zusätzlich sollen laut Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) auf der A100 zwischen 9.00 Uhr und 21.00 Uhr die Ausfahrten Beusselstraße (Richtung Wedding), Kaiserdamm-Süd (Richtung Neukölln) und Tempelhofer Damm (in beide Richtungen) gesperrt werden. Auch im Bus- und Straßenbahnverkehr ist mit erheblichen Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Die Bewegung "Land schafft Verbindung" hat einen bundesweiten Bauernprotest mit Sternfahrt zum Brandenburger Tor angekündigt. 10 000 Kundgebungsteilnehmer werden erwartet. Die Bauern protestieren gegen das geplante Agrarpaket der Bundesregierung.