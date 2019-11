Rot-rot-grüne Koalition: Noch mehr Geld für Klima und Beamte

Berlin. Die Berliner Koalitionsfraktionen SPD, Linke und Grüne erhöhen im kommenden Haushaltsplan die bereits geplanten Ausgaben für Klimaschutz und die Berlinzulage für Beamte und öffentliche Angestellte. Insgesamt 60 Millionen Euro sollen in den nächsten beiden Jahren zusätzlich für den Erhalt von Grünflächen, Bäumen und Wäldern ausgegeben werden, kündigten SPD, Linke und Grüne am Montag an. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Silke Gebel sagte mit Blick auf den Klimawandel: "Deshalb haben wir eine Grünbauoffensive auf den Weg gebracht, wie sie dieses Land noch nicht gesehen hat."

Etwa 125 000 Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst, die weniger als 5000 Euro verdienen, erhalten ab November 2020 eine "Ballungsraumzulage" oder "Hauptstadtzulage" von je 150 Euro pro Monat. Das Land muss dafür 250 Millionen Euro im Jahr ausgeben. Begründet wird das mit den in den vergangenen Jahren gestiegenen Preisen für Wohnen und Leben in Berlin. Die Regierungsfraktionen bezogen jetzt zusätzlich noch Erzieher in landeseigenen Kitas und weitere Angestellte in den Plan mit ein.

Die Koalitionsfraktionen legten noch mal für den Doppelhaushalt 131 Millionen Euro Ausgaben für das nächste Jahr und 198 Millionen Euro für das Jahr 2021 drauf. Gleichzeitig verlangten sie vom Senat Einsparungen, sogenannte pauschale Minderausgaben, in den nächsten beiden Jahren in Höhe von insgesamt 360 Millionen Euro.

Im nächsten Jahr gibt Berlin 31 Milliarden Euro aus, im Jahr 2021 sollen es 32,4 Milliarden Euro sein. Gleichzeitig hat die Hauptstadt weiter rund 57 Milliarden Euro Schulden. Davon sollen in den nächsten beiden Jahren eine halbe Milliarde zurückgezahlt werden. Der Landeshaushalt für 2020 und 2021 wird am 12. Dezember vom Landesparlament beschlossen.