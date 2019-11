Stollenanschnitt: Weihnachtsmärkte in Brandenburg öffnen

Noch hat der erste Advent nicht begonnen, doch der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln steigt in einigen Brandenburger Städten schon in die Nase. Es weihnachtet auf den Märkten.

Potsdam/Cottbus. Die Weihnachtszeit hat in vielen Orten in Brandenburg begonnen - auch schon vor dem ersten Advent. Mehrere Weihnachtsmärkte öffneten am Montag und lockten zahlreiche Besucher. In Potsdam fuhr Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) mit dem Weihnachtsmann auf einer Kutsche ein. Danach wurde der fünf Meter lange und rund 50 Kilogramm schwere Stollen auf dem Weihnachtsmarkt "Blauer Lichterglanz" in der historischen Innenstadt angeschnitten. Mehr als 160 Buden, Fahrgeschäfte und Attraktionen erwarten die Gäste. Der Markt ist bis 29. Dezember geöffnet.

Es ist nicht der einzige Weihnachtsmarkt in der Landeshauptstadt: Am Freitag kommt zum Beispiel der Polnische Sternenmarkt hinzu, den Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) mit eröffnet. Am ersten und zweiten Adventswochenende lädt der Böhmische Weihnachtsmarkt nach Potsdam-Babelsberg ein.

In Cottbus begann das weihnachtliche Markttreiben am Montag ebenfalls mit dem Anschneiden eines Weihnachtsstollens. Der über sieben Meter lange Stollen sei schon nach 25 Minuten weg gewesen, sagte ein Veranstalter. Der "Weihnachtsmarkt der 1000 Sterne" in Cottbus dauert bis zum 23. Dezember. Herrnhuter Sterne in den Cottbus-Farben rot und weiß machen die Innenstadt zu einer Art Sternenmeer.

Auf dem deutsch-polnischen Weihnachtsmarkt in Frankfurt (Oder) läutete ein Bläserquintett des Brandenburger Staatsorchesters die Weihnachtszeit ein. Etliche kleinere Weihnachtsmärkte wie zum Beispiel in Templin (Uckermark) oder Perleberg (Prignitz), starten traditionell erst Mitte Dezember.