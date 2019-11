Finsterwalde. Ein Mann ist am Sonntag auf einer Straße in Finsterwalde (Elbe-Elster) leblos aufgefunden worden. Zeugen informierten Polizei und Rettungsdienst. Der 34-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung starb der Mann später auf der Intensivstation, wie die Polizei am Montag weiter mitteilte. Sie schloss ein Fremdeinwirken Dritter aus. Offenbar habe ein gesundheitliches Problem zu seinem Tod geführt.

( dpa )