Weihnachtsbaum vor dem Brandenburger Tor angekommen

Berlin. Der diesjährige Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor ist in der Hauptstadt angekommen. Ein Speziallaster fuhr die rund 17,5 Meter hohe und 4,5 Tonnen schwere Tanne am Montagmorgen aus dem ostthüringischen Birkenhügel zum Pariser Platz in Berlin, wie eine Sprecherin des Transportunternehmens sagte. Am Nachmittag sollte der Baum aufgestellt werden. Dekorateure schmücken die Tanne fast eine Woche lang mit rund 30 000 Lichtern und Hunderten Kugeln.

Die eigentlich in Nordamerika heimische Große Küstentanne war am Samstag nahe der thüringisch-bayerischen Grenze gefällt worden. Um in die Aufstellvorrichtung auf dem Pariser Platz zu passen, wurde der ursprünglich höhere Baum auf rund 17,5 Meter Länge gekürzt, hieß es vom Transportunternehmen. Laut der Thüringer Landesforstanstalt kommt der Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor zum fünften Mal aus Thüringen.