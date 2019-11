Verpackungsmüll in Berlin: Pilotprojekt des Senats - Einwegbecher sollen raus aus Berlin

Berlin. Wer in Berlin seinen Kaffee in einem Pappbecher trinkt und mitnimmt, soll sich künftig zumindest etwas schlechter fühlen. „Es muss uncool sein, mit einem Einwegbecher herumzulaufen“, sagte Berlins Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne) am Montagmorgen. Der Senat will Berlin zur sogenannten „Zero Waste City“ machen – also zu einer abfallfreien Stadt. Doch der Weg dorthin ist weit und irgendwo muss man ja anfangen.

Die Wegwerfbecher, in denen die Berliner so gerne ihre Coffee-to-go trinken, sorgen laut Berechnungen der Deutschen Umwelthilfe (DHU) in der deutschen Hauptstadt für Unmengen an Müll. 20.000 dieser Becher verbrauchen die Berliner – pro Stunde. Das macht 170 Millionen Stück pro Jahr.

Der Schaden für die Umwelt sei schon bei der Herstellung der Behälter groß, so Günther. Etwa 30 Gramm Kohlenstoffdioxid entstehen bei der Fertigung eines Wegwerfbechers, dazu wird noch ein guter halber Liter Wasser verbraucht. Allein für die in Berlin jedes Jahr benötigten Becher würden bei der Produktion rund 1320 Tonnen Rohöl benötigt. 2600 Bäume müssten dafür gefällt werden, sagte die Umweltsenatorin.

Einwegbecher in Berlin: 2020 startet Mehrwegbecher-Pilotprojekt

Regine Günther will das Coffee-to-go-Erlebnis in Berlin künftig anders organisieren. Gemeinsam mit dem Münchner Start-up Recup soll ab März ein zweijähriges Pilotprojekt beginnen. Mit 160.000 Euro unterstützt das Land Berlin das Vorhaben.

So sieht ein Pfandbecher von Recup aus.

Foto: Britta Pedersen / dpa

Recup will den Verbrauchern zunächst entlang der U-Bahnlinie 2 und der S-Bahnlinie 7 zwischen Ost- und Westkreuz den Umstieg von Einweg- auf Mehrwegbecher erleichtern.

Dafür soll in den kommenden Wochen ein Pfandsystem mit angeschlossener Spüllogistik etabliert werden. In mehreren Hundert Cafés und auch den Kiosken in den U-sowie S-Bahnhöfen sollen die Berliner spätestens ab März Mehrweg-Kaffeebecher kaufen und auch wieder zurückgeben können.

Start-up Recup soll sich um Becher-Versorgung kümmern

Recup sorgt für die Versorgung mit Bechern und dafür, dass gebrauchte Behälter abgeholt und gespült und saubere Becher wieder ausgeliefert werden. So könnten auch Verkaufsstellen ohne eigene Spülmöglichkeit an dem Mehrweg-System teilnehmen. Das sei bislang die größte Hürde, warum etwa kleine Kioske keine Pfandbecher anbieten würden, sagte Günther.

Allerdings: Große Ketten sind bei dem Pilotprojekt zunächst nicht dabei. Recup habe bereits mit Starbucks, Coffee Fellows und Co. gesprochen. Auch erste Kooperationen, zum Beispiel mit McDonalds, habe es schon gegeben, sagte Recup-Geschäftsführer Florian Pachaly. Die Zurückhaltung der großen Kaffeehaus-Ketten hat auch wirtschaftlichen Gründe. Laut Branchenexperte zahlen Großabnehmer wie Starbucks nur bis zu 5 Cent pro Becher, kleinere Ketten sind mit etwa 8 Cent dabei.

„Ein Mehrwegbecher-System wird immer teurer sein, als Einwegbecher zu nutzen“, gab auch Pachaly zu. Der Recup-Chef nimmt aber auch die Politik in die Pflicht, die Cafés etwa zusätzliche Anreize bieten könnte, wenn Mehrwegbecher verwendet würden, so Pachaly. Umweltsenatorin Günter sagte mit Blick auf die großen Ketten, dass die Unternehmen als größte Verursacher in der Pflicht sein, etwas gegen das gestiegene Müllaufkommen zu unternehmen. Starbucks hatte jüngst angekündigt, eine Gebühr von 5 Cent auf jeden ausgegeben Einwegbecher zu erheben. Wollen Kunden das nicht bezahlen, bleibt ihnen nur, das Getränk in einem Geschäft der Kette zu sich zu nehmen.

Die Umweltschutz-Organisationen Greenpeace und Robin Wood protestierten im April unter dem Motto "Gegen die Wegwerfgesellschaft - für eine Becherwende" gegen den Gebrauch von Einwegbechern.

Foto: Paul Zinken / dpa

Verbraucher sind Mehrwegbecher-System gegenüber aufgeschlossen

Die Nachfrage nach umweltfreundlicherem Kaffee-Genuss hat auch in Berlin zugenommen, ergab jüngst eine Studie der Senatsverwaltung für Umwelt und Klimaschutz im Vorfeld der Projektvergaben. Von 500 befragten Berlinern zeigten sich demnach knapp zwei Drittel bereit, ein Mehrwegbecher-System auch zu nutzen. 85 Prozent der Umfrageteilnehmer schätzten zudem Pfandbecher in Bezug auf Einwegbecher als ökologisch vorteilhafter ein.

Berlins Engagement geht auch auf neue Vorgaben der Europäischen Union zurück. Im Rahmen einer Richtlinie zu Einwegplastik müssen die Mitgliedsstaaten bis Juli 2021 Maßnahmen vorlegen, wie in den jeweiligen Ländern Einwegverpackungen reduziert werden könnten.

