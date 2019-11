Aubin lobt "großartige Antwort" nach Mannheim-Niederlage

Berlin. Die Eisbären Berlin haben ihren zuvor enttäuschten Trainer Serge Aubin wieder frohlocken lassen. "Das war eine großartige Antwort", sagt der Kanadier am Sonntagabend nach dem 4:0-Heimsieg gegen die Augsburger Panther, mit dem die Berliner ihren sechsten Tabellenplatz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) festigen konnten. "Nachdem wir am Freitag einen schlechten Abend hatten, wollten wir definitiv zeigen, wer wir sind", hakte Aubin die desolate Vorstellung seines Teams zum Wochenendauftakt beim 3:7 bei den Adler Mannheim ab.

Gegen allerdings weitgehend harmlose Augsburger hatte Aubin "viel Positives" gesehen: "Es war einer dieser Tage, an denen ich die Energie auf der Bank gespürt habe", sagte er. "Vom ersten Bully an hat sich jeder bewegt, wir sind gut Schlittschuh gelaufen und haben kombiniert."

Dass die Eisbären Wiedergutmachung für die Pleite beim Deutschen Meister betreiben konnten, lag nicht nur an einer geschlossenen Mannschaftsleistung, sondern auch an zwei herausragenden Szenen ihres Angreifers Austin Ortega. Der 25 Jahre alte US-Amerikaner bereitete den Führungstreffer von Marcel Noebels mustergültig vor und erzielte das zweite Tor selbst.

"Seit der Länderspielpause hat er sich wirklich gesteigert", lobte Trainer Aubin. "Das ist gut, wir brauchen ihn. Er ist ein wichtiger Spieler für uns, und ich freue mich, dass er sich jetzt wohl fühlt." Ortega selbst gab sich nach seinem starken Auftritt bescheiden: "Vieles hat auch mit Scheibenglück zu tun. Man muss einfach immer weiter arbeiten", sagte er.