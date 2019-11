Füchse nach Heimsieg gegen Malmö im EHF-Pokal weiter

Berlin. Die Füchse Berlin haben ohne Probleme die Gruppenphase im EHF-Pokal erreicht. Am Sonntag gewannen die Berliner vor 7730 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle auch das Rückspiel gegen den schwedischen Spitzenclub HK Malmö mit 27:26 (13:11). Bereits das Hinspiel vor einer Woche hatten die Füchse 34:27 gewonnen. Die Gruppenphase beginnt am 8. Februar 2020. Bester Berliner Werfer war Hans Lindberg mit acht Toren.

Bei den Füchsen begann Silvio Heinevetter und der bekam auch gleich viel zu tun. Denn seine Kollegen agierten im Angriff sehr fahrlässig und vergaben zahlreiche gute Gelegenheiten. Die Abwehr mit Heinevetter im Tor stand aber gut und so blieb die Partie bis Mitte der ersten Hälfte ausgeglichen.

Beim Stand von 5:5 kamen die Berliner besser in Schwung. Mit einem 4:0-Lauf konnte man sich bis zur 22. Minute erstmalig etwas absetzen (9:5.). Allerdings verhinderte eine zu hohe Fehlerquote, dass man weiter davonziehen konnte. So blieb Malmö weiter dran.

Nach dem Seitenwechsel zogen die Gastgeber wieder auf 17:12 davon. Trainer Velimir Petkovic wechselte viel durch und gab vor allem Spielern aus der zweiten Reihe viel Einsatzzeit. Dabei durfte auch dritte Keeper Martin Ziemer endlich sein Heimdebüt feiern. Unter den Wechseln litt der Fluss und die Fehlerquote der Berliner stieg wieder an. Am Ende rettete Ziemer mit einer Parade Sekunden vor Schluss den Sieg.