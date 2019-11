Berlin Volleys empfangen Herrsching im Pokal-Halbfinale

Berlin. Die Berlin Volleys haben im Halbfinale des deutschen Volleyball-Pokals eine lösbare Aufgabe erwischt. Sie müssen am 8. Dezember zu Hause gegen den derzeitigen Bundesliga-Dritten Volleys Herrsching antreten. Das ergab die Auslosung am Sonntag in Berlin. Gezogen wurden die Lose von Sebastian Kühner, der bis Ende der vorigen Saison noch Mannschaftskapitän bei den BR Volleys war. "Ich bin zufrieden mit dem Los", sagte Manager Kaweh Niroomand der Deutschen Presse-Agentur. "Das müsste sportlich machbar sein und als Heimspiel erspart uns das größere Reisestrapazen."

Im zweiten Halbfinale empfangen die SWD powervolleys Düren den TV Rottenburg. Das Endspiel findet am 16. Februar 2020 in Mannheim statt. Die Volleys hatten zuletzt im Viertelfinale auswärts den Pokalverteidiger VfB Friedrichshafen mit 3:0 ausgeschaltet. Herrsching zog mit einem 3:1-Sieg bei den Bisons Bühl in die Vorschlussrunde ein.

Die in dieser Saison noch ungeschlagenen Berliner sind gegen die Bayern klarer Favorit, sollten aber gewarnt sein. Schon in der Saison 2017/18 standen sich beide Mannschaften im Pokal-Viertelfinale gegenüber. Damals behielt Herrsching in der Max-Schmeling-Halle mit 3:2 die Oberhand. "Das habe ich verdängt", scherzte Niroomand.