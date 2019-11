Tesla in Berlin: Technische Universität (TU) wirbt um Zentrum in Charlottenburg

Berlin. Der Präsident der Technischen Universität Berlin (TU), Christian Thomsen, hat sich für eine Ansiedlung des vom Elektroauto-Bauer Tesla geplanten Zentrums für Design und Entwicklung in Charlottenburg ausgesprochen. „Sich dort anzusiedeln, wo schon Designer und Entwickler sind, wäre ziemlich klug. Die Universität der Künste als größte Hochschule für Design und Kunst und die Technische Universität sind beide in Charlottenburg und Nachbarinnen auf einem Campus“, sagte Thomsen im Interview mit der Berliner Morgenpost.

Charlottenburg würde sich, so der TU-Präsident, in geradezu idealer Weise als Standort für das Zentrum anbieten. Fraglich sei allerdings, ob es am Standort noch genügend Platz für Tesla gebe. Dabei käme es auch darauf an, was das US-amerikanische Unternehmen bereit sei, zu investieren. Diese ökonomische Frage müsse Tesla zunächst bewerten, erklärte Thomsen.

Tesla hatte Mitte November den Bau eines neuen Werks für Autos, Antriebsstränge und Batterien in Grünheide südöstlich von Berlin angekündigt. Etwa vier Milliarden Euro sollen investiert werden. Bis zu 8000 Arbeitsplätze könnten entstehen. Das erste Fahrzeug soll bereits 2021 vom Band laufen. Gleichzeitig hatte Tesla-Chef Elon Musk auch verkündet, dass in Berlin ein Zentrum für Design und Entwicklung angesiedelt werden soll. Weitere Details, etwa wie viele Mitarbeiter in der Einrichtung tätig sein sollen, sind noch nicht bekannt.

Tesla hat sich mit Vertretern des Berliner Senats getroffen

Tesla selbst hat sich bereits mit Vertretern des Senats getroffen, auch mögliche Standorte in Berlin sollen dabei ein Thema gewesen sein. So sollen dem Autobauer unter anderem Flächen im Cleantech-Park Marzahn, in Adlershof und auf dem Euref-Campus in Schöneberg angeboten worden sein. Auch das Gelände des Flughafens Tegel könnte nach dessen Stilllegung zum Standort für das Design- und Entwicklungszentrum werden.

Dass sich Tesla für die Hauptstadt-Region entschieden hat, würde auch der Forschung einen Schub verleihen, sagte TU-Präsident Thomsen. Als Beispiele nannte er die Batterieforschung und die Materialwissenschaften, in denen TU-Wissenschaftler bereits in Bezug auf die Elektromobilität tätig seien. Mit Blick auf die Antriebsstränge, die Tesla in Grünheide bauen will, erklärte Thomsen, dass es dazu in der Folge auch neue Projekte an seiner Universität, zusätzliche Mitarbeiter oder sogar eine neue Professur geben könnte.

TU ist die drittgrößte der vier Berliner Universitäten

Die TU ist mit rund 35.000 Studierenden in 90 Studiengängen die drittgrößte der vier Berliner Universitäten. Etwa 10.000 Studenten der TU würden auf den Gebieten Auto, Verkehr und Mobilität lernen und forschen. Etwa 2000 von ihnen verlassen jährlich mit einem Abschluss die Universität.

Thomsen rechnet durch die Ansiedlung von Tesla auch mit steigenden Bewerberzahlen bei den für die Automobilindustrie relevanten Fächern. Als Beispiel dafür nannte er die Entwicklung in den klimabezogenen Studiengängen. Wegen der gesellschaftlichen Diskussion um den Klimawandel hätten sich dort die Bewerberzahlen verdoppelt. „Diese globalen Themen haben lokale Effekte. Tesla gilt als cool und steht durch den Batteriebetrieb für die Mobilität der Zukunft. Für die Studiengänge mit Automotive-Bezug werden sich jetzt noch mehr junge Leute interessieren“, sagte Thomsen. Mit Blick auf den Fachkräftemangel äußerte der TU-Präsident die Befürchtung, dass Tesla das Problem wohl zunächst vergrößern werde. Schon heute fehlen in Berlin Schätzungen zufolge mindestens 140.000 Fachkräfte.