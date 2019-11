Turnerinnen Zimmermann und Scheder Sechste und Siebte

Cottbus. Die beiden Chemnitzer Turnerinnen Lisa Zimmermann und Sophie Scheder haben beim Weltcup in Cottbus im Finale am Schwebebalken die Plätze sechs und sieben belegt. Die erst 16 Jahre alte Zimmermann erturnte am Sonntag vor 1500 Zuschauern in der Lausitz-Arena trotz eines Absteigers 12,433 Punkte. Auch die 22 Jahre alte Scheder musste das Gerät einmal verlassen und kam auf 12,300 Zähler. Die Glaskugel für die Siegerin sicherte sich die Japanerin Urara Ashikawa (13,700) vor Diana Warinska (Ukraine/13,533) und der Chinesin Li Qi (13,400).

( dpa )