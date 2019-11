Netzhoppers siegen gegen Giesen im Tiebreak

Bestensee. Den Netzhoppers KW-Bestensee ist in der Volleyball-Bundesliga der dritte Saisonsieg gelungen. Am achten Spieltag gewannen die Brandenburger am Samstagabend gegen die Grizzlys Giesen vor 476 Zuschauern in der Landkost Arena von Bestensee mit 3:2 (21:25, 25:22, 25:20, 14:25, 15:11). Für die beiden verlorenen Sätze mussten die Netzhoppers in der Endabrechnung allerdings einen der drei Punkte an Giesen abgeben. Routinier Dirk Westphal verwandelte im Tiebreak den zweiten Matchball.

Die Gastgeber mussten ohne Mittelblocker Arran Chambers auskommen. Der Kanadier hatte sich im Training am Knie verletzt. Wie lange er ausfällt, ist derzeit ungewiss.

Zu Beginn zeigten sich die Netzhoppers vor allem im Abwehrverhalten nicht stabil genug, um dem Angriffsschwung der Giesener Einhalt zu gebieten. Daran konnte auch das Heimdebüt des chilenischen Neuzugangs Simon Guerra im Mittelblock nichts ändern.

Erst ab Mitte des zweiten Satzes entwickelte die Mannschaft von Trainer Mirko Culic mehr Durchschlagskraft. In dieser Phase erwies sich der Kanadier Casey Schouten als zuverlässiger Punktesammler. An seiner Seite steigerte sich auch Ex-Nationalspieler Dirk Westphal.

Doch nach einer 5:2-Führung im vierten Satz verloren die Netzhoppers durch eine 0:7-Punkte-Serie den Faden. Es ging in den Tiebreak, in dem die Gastgeber vom 2:1 an durchgängig knapp in Führung lagen.