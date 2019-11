Eisbären im Tierpark Berlin: Hertha ist im Jagdfieber

Das Jungtier wurde am 1. Dezember 2018 im Berliner Tierpark geboren. Wie es ihr heute geht und was sie am liebsten mag.

Berlin. Hertha hat zu tun. Warum will dieser dumme Ball nicht auf der Eisscholle aus Kunststoff liegen bleiben? Immer wieder kullert er herunter, und dann muss die Eisbärin ihn wieder holen und auf die Scholle werfen. Bleibt der Ball doch liegen, ist es auch nicht in Ordnung. Dann taucht das Jungtier unter der Scholle durch und bringt sie so zum Wackeln.

Hertha ist ständig in Bewegung. Es ist nicht einfach, ein Foto zu machen, auf dem sie einfach nur auf dem Felsen posiert und die Nase in den Wind hält. Lieber schmeißt sie sich in Pose und springt in hohem Bogen vom Felsen ins Wasser – und das mit einer erstaunlichen Energie.

In mehreren Reihen standen die Besucher im Frühjahr vor dem Eisbärengehege, um die kleine Hertha zu sehen.

Foto: jörg Krauthöfer /Funke MedienGruppe

Das sah vor einem halben Jahr noch ganz anders aus. Da hat das kleine Eisbärenmädchen ständig die Nähe von Eisbärenmutter Tonja gesucht. Und nach kurzem, wildem Spiel auf dem Felsen ist es beim Trinken auf dem Bauch der Mutter eingeschlafen.

Eisbärin Hertha im Berliner Tierpark: Ständig in Aktion

Jetzt, kurz vor ihrem ersten Geburtstag am 1. Dezember, ist Hertha naturgemäß in Aktion. „Sie ist jetzt in dem Alter, in dem Jungtiere jagen lernen“, erklärt Säugetierkurator Florian Sicks. Ein Jahr hätten sie dafür Zeit, mit zwei Jahren muss es in der Natur klappen, denn zu diesem Zeitpunkt haben Eisbärenmütter ihre Erziehungsaufgabe erfüllt.

Das ausgebrochene Jagdfieber erklärt auch, warum Hertha gern unter der Scholle hindurch taucht. „Eisbären sind trickreiche Jäger“, erläutert Sicks. Sitzt eine Robbe auf der Scholle, schwimmen sie unten durch und pirschen sich von hinten an die Beute heran.

Ihren Namen bekam sie von ihrem Paten Hertha BSC

Als das Eisbärenbaby am 1. Dezember im Tierpark auf die Welt kam, wog es gerade einige hundert Gramm. Heute bringt das Jungtier 116 Kilogramm auf die Waage. Bis es ausgewachsen ist, wird es sein Gewicht noch einmal verdoppeln. Von Anfang an war die kleine Hertha, die ihren Namen von ihrem Paten

Eisbärin Hertha, auf dem Foto fünf Monate alt, kuschelt sich an Mutter Tonja

Foto: Maurizio Gambarini

Hertha BSC bekommen hat, eine kleine agile „Nervensäge“. Kaum eine Sekunde hat sie in der Wurfhöhle Ruhe gegeben. Immer wieder musste sie trinken, kuscheln und auf der Mama herumkrabbeln.

Tonja hat alles mit stoischer Mutterliebe ertragen. Vielleicht hat sie es gespürt: Dieses Jungtier muss heranwachsen. Die Jahre zuvor sind zwei Eisbärenbabys noch in der Wurfhöhle gestorben.

Die ersten Wochen haben alle im Tierpark mitgebangt, doch die Angst war diesmal unbegründet. Hertha war unersättlich und wuchs zu einem kräftigen Jungtier heran. Im März dieses Jahres durfte sie zum ersten Mal auf die Außenanlage. „In den ersten zwei Monaten standen die Besucher in mehreren Reihen hintereinander“, sagt Florian Sicks. Dann habe es sich wieder etwas normalisiert. Aber nach wie vor würden viele zuerst zum Eisbärengehege gehen.

Zweimal am Tag braucht sie neues Spielzeug

Dort gibt Hertha ihre tägliche Show. Dabei ist sie sehr anspruchsvoll. Zweimal am Tag braucht sie neues Spielzeug. Also findet sie am Morgen mal eine Tonne oder ein Surfbrett im Wasser. Damit vergnügt sie sich bis zur kommentierten Fütterung, die um 11 Uhr stattfindet und die mit Fischeisbombe, Äpfeln oder Möhren als Snack ein weiterer Höhepunkt des Tages ist.

„Eisbergsalat ist derzeit besonders beliebt bei den beiden“, sagt Sicks. Am Nachmittag sind neue Spielsachen im Gehege: ein Tonne, ein Holzbrett, ein anderer Ball. Wieder eine neue Entdeckung. Das Wetter ist derzeit perfekt für Eisbären. Noch hat Hertha keinen Schnee gesehen – das wird die nächste kleine Sensation.

Säugetier-Kurator Florian Sicks freut sich über den Nachwuchs.

Foto: Sven Darmer

Im Moment wird das Eisbärenmädchen noch zweimal am Tag gesäugt. Doch langsam geht sie ihre eigenen Wege. „Tonja kann wieder in Ruhe schlafen und muss nicht ständig nach dem Jungtier sehen“, sagt der Kurator. Mindestens bis zu ihrem zweiten Geburtstag bleibt Hertha in Berlin. Dann wird entschieden, in welchen Zoo sie kommt, um weiter für die Arterhaltung zu sorgen.

Tonja und Wolodja sind ein Traumpaar

Eisbärenvater Wolodja, der derzeit in einem Zoo in den Niederlanden für Nachwuchs sorgen soll, könnte dann zurückkommen. Der Tierpark würde das begrüßen, sagt Sicks. Tonja und Wolodja sind das, was man ein Traumpaar nennt. Sind sie zusammen, sind sie unzertrennlich, was auf das nächste Eisbärenbaby hoffen lässt.

Hertha kugelt sich gerade im Wasser mit dem Ball, als Rufe aus dem Stall kommen. Die beiden Tiere müssen hinein, weil ein Statiker den Eisbärenfelsen kontrollieren will. Mutter Tonja marschiert los – es könnte ja Eisbergsalat geben. Hertha blickt sich um, unterbricht das Spiel und tappst hinterher. Klappt doch. Noch.

