Heiligabend in Berlin: So können Sie Weihnachtsmänner und Engel buchen

Berlin. Genau ein Monat ist es bis Heiligabend. In Berlin bereiten sich Weihnachtsmänner und Engel auf ihren Einsatz vor. Wir waren bei ihrem ersten Treffen dabei.

Die Männer kamen mit wallendem Bart und rotem Mantel und Frauen mit weißen Flügeln am Sonnabend im Deutschen Technikmuseum in Kreuzberg zusammen. Eingeladen hatte Petra Henkert, die seit 20 Jahren ein Weihnachtsbüro in Zeuthen leitet. Rund 350 Bestellungen von Familien, die einen Weihnachtsmann für den 24. Dezember buchen wollen, habe sie bereits, erzählte sie. Das sei für November eine ungewöhnlich hohe Zahl. „2018 waren es insgesamt 400.“

Etwa 80 Herren, die diesen Nebenjob machen, stehen ihrem Büro zur Verfügung. Neue Kräfte sind hoch willkommen. Sie werden beim Workshop im Dezember ausgebildet. „Wir sind dankbar für jeden, der bereit ist, das zu machen“, sagte Petra Henkert (56), „zu einer Zeit, die andere mit ihren Angehörigen verbringen.“

Weihnachtsmann mieten in Berlin: 66 Euro kostet der Besuch

Henkerts Agentur gehört dem „Netzwerk Weihnachten“ an. Seit 70 Jahren gebe es die Tradition der Weihnachtsmann-Vermittlung in Berlin und Brandenburg, sagte Henkert. Das Weihnachtsbüro betreut sie nebenberuflich nachmittags, abends und an den Wochenenden. Der Standardpreis für einen Besuch des Weihnachtsmannes am 24. Dezember bei einer Familie mit drei Kindern in Berlin liegt bei 66 Euro.

Der Einsatz zu den Festtagen wird sorgfältig vorbereitet. Dazu gehört das Vorgespräch des beauftragten Weihnachtsmannes mit den Eltern, die ihm von den Stärken und Schwächen der Kinder erzählen, und von den Geschenken. Die Notizen dazu schreibt er in ein Goldenes Buch und liest daraus vor, wenn es zur Bescherung kommt. Für Mantel, Mütze, Bart und Schuhe sorgt der Weihnachtsmann selbst. Auch ein Jutesack gehört zur Ausstattung. „Die eigentliche Zeit in der Familie sind fünf bis zehn Minuten“, sagt Petra Henkert. „Das reicht aber aus. Wenn die Kinder die Geschenke haben, wollen sie sie auspacken.“

Ein professioneller Weihnachtsmann hat immer eine Antwort parat

Es sind viele erfahrene Berliner und Brandenburger, die in privaten Haushalten, bei Firmenweihnachtsfeiern, in Heimen, Kitas und auf Märkten auftreten. 20 Jahre ist Gerd Darscheid bereits dabei. Der einstige Berufsschullehrer besucht bis zu 15 Familien am 24. Dezember. „Es macht mir Spaß. Ich schreibe selbst kurze Weihnachtsgeschichten und lese sie vor“, erzählt der 67-Jährige.

Er lässt auch die Kinder zur Wort kommen, muss aber auf ihre spontanen Fragen gefasst sein. Etwa, ob sie mal mit vor die Tür kommen und das Rentier streicheln dürfen. Dann lässt er sich etwas einfallen.

„Schwierig war es, als ich zum ersten Mal nach den Namen der Rentiere gefragt wurde, denn ich kannte sie nicht.“ Doch Darscheid hat sich informiert und weiß inzwischen, dass es außer Rudolph auch Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner und Blitzen gibt.

Der Weihnachtswichtel kommt mit Ukulele

Seit 2004 tritt Jörg Schmidt als Weihnachtswichtel auf. Er sei zu klein, um Weihnachtsmann zu sein, sagte er. Zu sechs Bescherungen fährt er an Heiligabend. Das Markenzeichen des 57-Jährigen ist die Ukulele. „Damit singe ich zusammen mit den Kindern Weihnachtslieder“, erzählte er. So ließen sich die peinlichen Momente vermeiden, wenn die Kleinen Gedichte aufsagen müssen und ins Stocken geraten.

Zum Treffen am Sonnabend im Technikmuseum war auch Angela Jehring aus Schulzendorf gekommen, die seit fast 15 Jahre „Angelas Engel-Agentur“ leitet. Sie vermittelt Engel, Elfen sowie Weihnachtsfrauen und -männer.

