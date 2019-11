Konzert: OMD live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Die Band "Orchestral Manoeuvres in the Dark" kommt am 2. Dezember für ein Konzert nach Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Tempodrom OMD live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Die britischen Pop-Pioniere OMD (kurz für Orchestral Manoeuvres In The Dark) befinden sich zu ihrem 40. Bandjubiläum auf großer „Greatest Hits“-Tour. Sowohl Martin Cooper als auch Stuart Kershaw begleiten die Band auf der Tournee, die im Oktober in Portugal beginnt und im Februar 2020 in Paris zu Ende geht. Ihre Berliner Fans sollten sich den 2. Dezember im Kalender markieren: Denn an diesem Tag ist ihr Auftritt in der Hauptstadt geplant. Im Gepäck haben OMD eine Auswahl der Hits aus 40 Jahren Bandgeschichte mit Songs wie "Electricity", "Dreaming" und "If You Leave".

Die Band OMD wurde 1978 von den Freunden Andy McCluskey und Paul Humphreys als Teenager gegründet. Mit ihren Hitalben wurden sie schnell zu Elektro-Pionieren der 80er-Jahre. Bis heute verkauften die Pioniere im Einsatz elektronischer Synthesizer mehr als 25 Millionen Singles und 15 Millionen Alben und wurden zu einer der beliebtesten Popgruppen Großbritanniens.

Was erwartet die Besucher?

Wo wird OMD in Berlin spielen?

Das Konzert wird in der Großen Arena des Tempodroms (Möckernstraße 10, 10963 Berlin) stattfinden. Die wie ein Amphitheater aufgebaute Spielstätte ist das Herzstück des Tempodrom. Es gibt einen ebenerdigen Manegenbereich und einen ansteigenden Unter- und Oberrang. Wer wissen möchte, wo sich die besten Plätze befinden, findet hier eine Abbildung des Saalplans.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Nein, das Berlin-Konzert von OMD ist ausverkauft. Auf der Internetseite der Veranstalter sind keine Tickets mehr im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass zum Konzert von OMD am Sonnabend (30. November) um 19 Uhr. Die Show beginnt gegen 20 Uhr.

Setlist - Welche Songs werden OMD spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert im Tempodrom davon abweichen, aber diese Songs spielten Orchestral Manoeuvres in the Dark bei ihrem Konzert am 20. November in London:

Stanlow Isotype Messages Tesla Girls History of Modern (Part 1) (Forever) Live and Die Souvenir Joan of Arc Joan of Arc (Maid of Orleans) Statues Almost Don't Go So in Love Dreaming The Punishment of Luxury Locomotion Sailing on the Seven Seas Enola Gay

Zugabe:

If You Leave Pandora's Box Electricity

Wie komme ich zum Tempodrom?

Das Tempodrom in Kreuzberg ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Der S-Bahnhof Anhalter Bahnhof wird von den S-Bahnlinien S1, S2, S25 und S26 bedient. Die U-Bahnstation Möckernbrücke liegt etwa 500 Meter entfernt und wird von den Linien U7, U3 und U1 angefahren. Die Buslinie 129 fährt bis Anhalter Bahnhof, die 248 bis Möckernstraße. Autofahrer lassen ihr Fahrzeug besser stehen. Das Tempodrom verfügt über keine eigenen Parkplätze. Es stehen in den umliegenden Straßen nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung. Rechts auf dem Vorplatz befinden sich Stellplätze für Fahrräder.

Ist das Tempodrom barrierefrei?

Ja, das Tempodrom ist barrierefrei. Besucher mit einem Schwerbehindertenausweis nutzen den Eingang für Rollstuhlfahrer. Dieser befindet sich gleich neben der Kasse auf der linken Seite vom Haupteingang. Von da aus kann man über einen Fahrstuhl den Ober- und Unterrang sowie die Manege erreichen. Im Unterrang befinden sich barriefreie Toiletten.

Gibt es eine Altersbeschränkung beim Konzert?

Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren erhalten nur Zutritt mit Begleitung einer personenberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person. Kinder unter 6 Jahren haben grundsätzlich nur in Begleitung eines Erwachsenen Zutritt zu Veranstaltungen. Jugendliche zwischen 16 Jahren und 18 Jahren haben Zutritt ohne Begleitung maximal bis 24:00 Uhr.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Für Taschen und Rucksäcke, die unter das Verbot fallen, gibt es im Tempodrom begrenzt kostenpflichtige Aufbewahrungsmöglichkeiten. Bei der Einlasskontrolle sind außerdem unter anderem Waffen jeder Art, sperrige und gefährliche Gegenstände Glasflaschen, Notebooks, Tablets, Stative, Selfie-Sticks, Audio- und Videorekorder, Kameras und Laserpointer nicht gestattet.

Hier finden Sie die detaillierte Hinweise zum Einlass in das Tempodrom und zu den Einlassbestimmungen für das OMD-Konzert.

OMD live im Tempodrom, Große Arena, Montag, 2. Dezember 2019, Einlass ab 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Möckernstraße 10, 10963 Berlin