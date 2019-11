Konzert: Mando Diao live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Mando Diao spielen am 1. Dezember in Berlin

Columbiahalle / Knorkatorhalle Mando Diao live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Schwedens Rockgiganten Mando Diao kommen im Winter mit ihrem neuen und neunten Studioalbum "Bang" nach Deutschland. Am 1. Dezember werden die Schweden in der Columbiahalle rocken. Hier erfahren sie alle Alle wichtigen Fragen und Antworten zum Auftritt von Björn Dixgård, Carl-Johan Fogelklou, Jens Siverstedt, Daniel Haglund und Patrik Heikinpieti.

Was können Fans erwarten?

Mit den Songs ihres neuen Album erkunden die Schweden für sie teils neue Klangwelten. "Bang" ist eine deutliche musikalische Weiterentwicklung, das 17 Jahre nach ihrem Debüt "Bring 'em In" erschien. In der Zeit dazwischen ist allerhand passiert. Mando Diaos Hits wie "Gloria", "Dance With Somebdoy" und "Down In The Past" mischten die Indierock-Szene gehörig auf. Natürlich werden auch diese Publikumslieblinge nicht fehlen, wenn die Band am Adventssonntag ihren Berliner Fans einheizt.

Wo werden Mando Diao in Berlin spielen?

Das Konzert findet in ehemaligen Columbiahalle Berlin (Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin) statt. Achtung: Die Columbiahalle wurde am 2. September 2019 in Knorkatorhalle umbenannt.

Gibt es noch Tickets?

Ja, für das Berlin-Konzert von Mando Diao in der Knorkatorhalle sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 41,50 Euro zzgl. Versandkosten).

Werden Mando Diao noch weitere Konzerte in Deutschland spielen?

Nicht mehr 2019. Für dieses Jahr haben die Schweden nach ihrem Berlin-Auftritt keinen offiziellen Termin mehr in Deutschland.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonntag (1. Dezember) um 18.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20 Uhr.

Setlist - Welche Songs werden Mando Diao spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Columbiahalle davon abweichen, aber diese Songs spielten Mando Diao bei ihrem Konzert am 22. November in Hamburg:

I Was Blind Society One Last Fire All My Senses Get Free Long Before Rock 'n' Roll Down in the Past Dancing All the Way to Hell Ringing Bells The Band Mr. Moon Bang Your Head Don't Tell Me Shake Amsterdam Scream for You One Two Three Black Saturday

Zugabe:

Long Long Way Gloria Dance With Somebody

Wie komme ich hin?

Im Umfeld der Knorkatorhalle (fka Columbiahalle) sind so gut wie keine Parkplätze im öffentlichen Parkraum vorhanden. Empfehlenswert ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Columbiahalle liegt zentral an der Grenze der Bezirke Kreuzberg und Tempelhof und ist mit der BVG gut zu erreichen: U 6: Haltestelle Platz der Luftbrücke; Bus 119: Haltestelle Flughafen Tempelhof; Bus 104 sowie 2048: Haltestelle Friesenstraße. Von dort aus ist die Halle in wenigen Minuten fußläufig erreichbar.

Ist die Knorkatorhalle barrierefrei?

Ja, ist sie. Der Einlass wird über den Hof ermöglicht. In Bühnennähe gibt es ein seperates Rollstuhlplateau Ein behindertengerechtes WC ist vorhanden. Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Knorkatorhalle finden Sie unter columbiahalle.berlin/de.

Mando Diao live in Berlin 2019, Sonntag, 1. Dezember 2019, Einlass ab 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Knorkatorhalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin.