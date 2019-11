Frau fährt nach Unfall weiter und verursacht zweiten Crash

Berlin. Eine 26-jährige Frau ist nach einem missglückten Überholmanöver in Berlin-Gesundbrunnen eine Strecke über den Gehweg gefahren und hat dann einige Straßen weiter im Wedding einen erneuten Unfall verursacht. Offenbar war sie nach dem ersten Unfall im Gegenverkehr mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, wie die Polizei am Samstag zu dem Vorfall vom Vortag mitteilte. Beim Abbiegen in die Müllerstraße kollidierte sie mit einem anderen Auto, in dem eine 39-Jährige unterwegs war. Beide Fahrerinnen erlitten schwere Verletzungen und kamen in Krankenhäuser. Die Ermittlungen laufen.

( dpa )