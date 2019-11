Ehemalige Basketball-Nationalspielerin Birgit Menz gestorben

Berlin. Die ehemalige deutsche Basketball-Nationalspielerin Birgit Menz ist tot. Wie der Deutsche Basketball Bund am Samstag mitteilte, erlag sie am Freitag im Alter von 52 Jahren einer schweren Krankheit. "Wir sind fassungslos und sehr traurig. Wir wussten, dass Biggi schwer krank war, aber ihr Tod ist dennoch ein großer Schock für uns", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss. "Sie war eine tolle Spielerin und ein wunderbarer Mensch. Wir werden Biggi nie vergessen und ihr ein ehrendes Andenken bewahren."

Birgit Menz bestritt mehr als 100 Länderspiele - zunächst für die DDR und nach der Wende 70 Einsätze im DBB-Trikot. Sie gehörte zu den besten Flügelspielerinnen im deutschen Damenbasketball, in der Bundesliga war sie für Wemex Berlin und BG Chemnitz, in der 2. Liga für TuS Jena aktiv. Zu ihren größten Erfolgen zählten EM-Bronze 1997 in Ungarn und die Teilnahme an der WM 1998 in Deutschland.

Besonders bemerkenswert ist, dass Menz von 2005 bis 2007 in Jena mit ihren Töchtern Tina und Jenny gemeinsam in einer Mannschaft spielte. Ihr Mann Frank Menz war von 2012 bis 2014 Männer-Bundestrainer.