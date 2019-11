Auschwitz-Komitee protestiert gegen Finanzamtsentscheidung

Berlin. Das Internationale Auschwitz Komitee hat die Aberkennung der Gemeinnützigkeit der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN-BdA) scharf kritisiert. Vor dem Hintergrund alltäglicher rechtsextremer Bedrohungen bezeichnete Exekutiv-Vizepräsident Christoph Heubner die Entscheidung als Skandal, wie es in einer Mitteilung am Samstag hieß. Deutschlands Ansehen werde beschädigt und das gemeinsame Engagement gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus erheblich geschwächt. Der VVN-BdA habe mit seiner Arbeit Generationen junger Menschen in Deutschland sozialisiert und politisiert.

Am Freitag war bekannt geworden, dass das Berliner Finanzamt für Körperschaften I dem Verein die Gemeinnützigkeit aberkannt hat. In diesem Jahr seien daher Steuernachforderungen in fünfstelliger Höhe fällig, erklärte die Vereinigung. Dadurch könnte die Existenz des Vereins gefährdet sein, hatte Bundesgeschäftsführer Thomas Willms der dpa gesagt.

In dem Finanzamt-Schreiben wird die Entscheidung damit begründet, dass der Verein in den Verfassungsschutzberichten Bayerns seit Jahren als linksextreme Vereinigung geführt wird. Das reiche aus, um ihm die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Der volle Beweis des Gegenteils sei nicht erbracht worden. Der Verein weist das zurück.

Der VVN-BdA wurde von Überlebenden der deutschen Konzentrationslager nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet.