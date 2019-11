Berlin. Der 1. FC Union Berlin will seine Mini-Serie in der Fußball-Bundesliga fortsetzen. Nach zuletzt zwei Ligasiegen in Serie empfangen die Köpenicker heute den Tabellenführer Borussia Mönchengladbach. Trainer Urs Fischer muss unter anderem auf den gelbgesperrten Mittelfeldspieler Robert Andrich verzichten. Union hat vier seiner vergangenen fünf Pflichtspiele gewonnen und könnte sich mit einem Erfolgserlebnis weiter von der Abstiegszone absetzen.

