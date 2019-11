Genossenschaft „Diese eG“ droht die Zwangsvollstreckung

Friedrichshain-Kreuzbergs Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) sieht sich in Berlin als Vorreiter bei der Ausübung des Vorkaufsrechts. Doch bei zwei Häusern gibt es jetzt Ärger.

Nach dem geplatzten Kauf eines Hauses per Vorkaufsrecht an der Rigaer Straße meldet nun weiterer Eigentümer Millionenforderungen an.

Berlin. Für die Genossenschaft „Diese eG“ und den Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt (Grüne), wird die Lage immer bedrohlicher. Erneut kann die Genossenschaft, zu deren Gunsten der Politiker das bezirkliche Vorkaufsrecht ausgeübt hat, den im Kaufvertrag vereinbarten Preis für ein Wohnhaus in Friedrichshain nicht zahlen. Bereits vergangene Woche hatte die Berliner Morgenpost berichtet, dass die „Diese eG“ aus finanziellen Gründen vom Vorkauf der Rigaer Straße 101 zurücktreten will, weil das Objekt sich wirtschaftlich nicht rechnet und das Land Berlin deshalb keine Fördergelder bereitstellen will.