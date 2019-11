Hertha-Trainer Covic: Bin der Letzte, "der auf sich schaut"

Berlin. Trainer Ante Covic von Hertha BSC wertet seine persönliche Situation in der aktuellen Misere des Berliner Fußball-Bundesligisten als nachrangig. "Was mich persönlich betrifft: Ich glaube, dass ich der Letzte bin, der auf sich schaut", sagte der 44-Jährige vor dem Duell beim FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr/Sky). "In dem Moment geht es um uns alle, dass wir als Verein erfolgreich sind." Unter Covic hat der Hauptstadtclub die vergangenen drei Ligapartien verloren, steht als Tabellenzwölfter nur einen Zähler vor den Schwaben und zwei Punkte vor dem Relegationsplatz.

Geschäftsführer Michael Preetz betonte die Bedeutung des Duells der Clubs vor der Abstiegszone. "Natürlich ist das nicht nur ein spannendes Spiel, sondern es steht für beide Mannschaften eine Menge auf dem Spiel", sagte der Manager und sprach Covic erneut das Vertrauen aus. Der Club habe sich gewünscht, dass einiges schneller gehe. "Aber wir sehen jeden Tag, wie gut und intensiv gearbeitet wird. Es ist logischerweise auch unsere Verantwortung, diese Arbeit zu unterstützen."