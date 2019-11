Alba verpflichtet Center Radosavljevic für zwei Monate

Berlin. Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat auf die Verletztenmisere reagiert. Für zwei Monate verpflichtete der achtmalige deutsche Meister den deutschen Centerspieler Bogdan Radosavljevic. Der Vertrag des 26-Jährigen beim italienischen Erstligisten New Basket Brindisi war jüngst ausgelaufen, wie der Verein am Freitag mitteilte. "Aufgrund der Ausfälle von Johannes Thiemann und Tyler Cavanaugh haben wir jemanden auf den großen Positionen gesucht, der uns in den kommenden Spielen sofort helfen kann", sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda.

Radosavljevic war bereits von 2016 bis 2018 bei Alba angestellt und kam dann über Ludwigsburg und Ulm zum italienischen Erstligisten, bei dem er ebenfalls lediglich für zwei Monate unterschrieben hatte und somit nun frei für Alba war. "Mit Bogdan Radosavljevic haben wir einen passenden Spieler für diese schwierige Situation gefunden. Er kennt bereits die Trainer, große Teile des Teams sowie unsere Basketballidee und wird sich schnell einfinden", sagte Ojeda.