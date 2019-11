Parkplatz-Kontrolleur attackiert: Staatsschutz ermittelt

Berlin. Ein Mann hat einen Parkplatz-Wächter in Berlin-Oberschöneweide angegriffen und vermutlich rassistisch beleidigt. Die beiden Männer gerieten am Donnerstagnachmittag auf dem kostenpflichtigen Parkplatz an der Siemensstraße aneinander, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei dem Streit ging es demnach offenbar um Parkgebühren, mit denen der 37 Jahre alte Autofahrer nicht einverstanden war. Er habe den 41-jährigen Kontrolleur am Kragen gepackt und ins Gesicht geschlagen. Dabei soll er ihn als "Abzocker" beschimpft und rassistisch beleidigt haben. Der Parkplatz-Wächter wurde leicht verletzt. Der Polizeiliche Staatsschutz hat wegen des rassistischen Zusammenhangs die Ermittlungen übernommen.

( dpa )