Rentnerin wird von abbiegendem Auto angefahren

Berlin. Eine 83-Jährige ist in Berlin-Lichterfelde von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Fahrerin war am Donnerstagmittag mit dem Wagen in der Augustastraße unterwegs, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als sie nach links in den Hindenburgdamm abbog, erfasste ihr Wagen demnach die 83-jährige Rentnerin, die dort an einer Fußgängerfurt die Straße überquerte. Sie stürzte und erlitt mehrere Verletzungen an Kopf und Körper. Die 24 Jahre alte Autofahrerin musste vor Ort betreut werden, weil sie unter Schock stand.

( dpa )