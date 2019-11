Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz: Gut vorbereitet

Der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz ist am Abend beleuchtet.

Berlin. Die Berliner Polizei sieht sich gut gerüstet, um für die Sicherheit auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz zu sorgen. Das Sicherheitskonzept aus dem vergangenen Jahr habe sich bewährt, sagte Polizeidirektor Dirk Gerasch am Donnerstag vor Ort. Durch den Einsatz von Zivilbeamten werde die Polizei nicht immer sichtbar sein. Die weihnachtliche Atmosphäre für Besucher solle nicht leiden. "Aber wir werden uns nicht verstecken. An manchen Tagen sind auch Beamte mit Maschinenpistole unterwegs."

Vor drei Jahren war der Tunesier Anis Amri mit einem schweren Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gefahren. Zwölf Menschen starben, mehr als 70 wurden verletzt.

Rund um das Festgelände sollen daher auch in diesem Jahr wieder miteinander verkettete Durchfahrsperren für Sicherheit sorgen. "Wir rüsten aber nicht auf", sagte Gerasch. Die Anzahl der Sperren werde nicht erhöht. Der optische Anblick der Barrieren sei jedoch nicht befriedigend. "Das müssen wir im nächsten Jahr schöner hinbekommen".

Der 36. Berliner Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz beginnt am Montagmorgen um 10.00 Uhr mit einem Gottesdienst, anschließend öffnen die Stände für die Besucher. Zur offiziellen Eröffnung mit Einschalten der Festbeleuchtung wird für den Nachmittag (17.00 Uhr) Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller erwartet.