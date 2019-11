Adenauer-Haus in Berlin Greenpeace-Aktivisten klauen der CDU das C

Berlin. Greenpeace-Aktivisten haben am Donnerstagmorgen an der CDU-Parteizentrale in Berlin-Tiergarten das C aus dem CDU-Logo gestohlen. Wie Greenpeace mitteilte, hätten die Aktivisten den gut zwei Meter großen Buchstaben "sichergestellt". Das verbleibende "DU" an der Fassade des Konrad-Adenauer-Hauses an der Klingelhöferstraße sei ergänzt worden mit dem Schriftzug "das Klima schützen".

Greenpeace-Sprecherin Marion Tiemann sagte: „Die CDU kann nicht ewig vom Bewahren der Schöpfung sprechen, ohne auch etwas dafür zu tun“. Das Klimapaket habe "diesen politischen Etikettenschwindel endgültig auffliegen lassen". Weiter schrieb sie: "Die CDU muss zum C in ihrem Namen stehen, in dem sie ein starkes neues Klimapaket schnürt, mit dem Deutschland die Pariser Klimaziele einhalten kann.“

JETZT am Konrad-Adenauer-Haus: Die @CDU scheitert am eigenen Anspruch die Schöpfung zu bewahren. Das 'C' hat sie nicht mehr verdient! #DUohneC #cdupt19 pic.twitter.com/Z0y14e3A8m — Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) November 21, 2019