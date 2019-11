Weihnachtsmärkte setzen auf Poller und Straßensperrungen

Potsdam/Cottbus. Auch drei Jahre nach dem Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt bleiben die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen für brandenburgische Weihnachtsmärkte bestehen. In der Landeshauptstadt Potsdam werden beispielsweise die Zufahrten zur Fußgängerzone durch Transporter zugestellt, wie der Veranstalter auf Anfrage mitteilte. Zusätzlich sollen Ordner sowohl tagsüber als auch nachts für Sicherheit sorgen. In Cottbus werden wie im Vorjahr Betonpoller am zentralen Altmarkt platziert. In den großen Städten eröffnen die Weihnachtsmärkte am kommenden Montag (25.11.), etliche kleinere Weihnachtsmärkte starten erst Mitte Dezember.

( dpa )