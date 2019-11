Bombendrohung bei Schröder-Geburtstag: Prozess

Frankfurt/Main. Weil er mit einer Bombendrohung die Räumung des Schlosshotels in Kronberg verursacht haben soll, muss sich von heute an erneut ein heute 42 Jahre alter Mann aus Berlin vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. In dem Hotel war während der Geburtstagsfeier von Altbundeskanzler Gerhard Schröder ein Anruf eingegangen, in dem von einer in Kürze hochgehenden Bombe die Rede war. Die Geburtstagsgesellschaft musste daraufhin das Hotel verlassen. In einem ersten Prozess wurde der Anrufer zu sechs Monaten Bewährungsstrafe verurteilt. Das Oberlandesgericht gab allerdings der Revision der Staatsanwaltschaft statt, die das Urteil als zu mild ansah. Angeklagt ist der Mann wegen Störung des öffentlichen Friedens.

