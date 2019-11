3:0 in Friedrichshafen: Berlin Volleys im Pokal-Halbfinale

Friedrichshafen. Die Berlin Volleys sind mit einem ungefährdeten Sieg gegen ihren Dauerrivalen VfB Friedrichshafen ins Halbfinale des DVV-Pokals eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Cedric Enard setzte sich am Mittwoch im Viertelfinale in Friedrichshafen mit 3:0 (25:20, 25:21, 25:22) durch.

Die Berliner zeigten eine überlegene Leistung und gerieten nur im dritten Satz kurzzeitig in Bedrängnis. Nach dem Erfolg im Supercup war es bereits der zweite Sieg der Volleys im Prestigeduell gegen Friedrichshafen in dieser Spielzeit.

Das Enard-Team zeigte in den ersten beiden Sätzen eine konzentrierte Leistung und lag in beiden Abschnitten von Beginn bis zum Ende fast dauerhaft in Führung. Zu Beginn des dritten Durchgangs schlichen sich kleine Fehler in das Spiel der Berliner ein. Beim Zwischenstand von 3:6 aus Sicht der Volleys nahm Enard eine Auszeit. Diese zeigte Wirkung, denn anschließend lief es bei den Gästen wieder besser. Nach dem 14:13 bauten die Berliner ihre Führung weiter aus und verwandelten den dritten Matchball zum 3:0-Sieg.