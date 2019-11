Privatschulen wollen in Berlin für mehr Schulplätze sorgen

Die Hauptstadt braucht dringend Schulplätze, das ist allgemein bekannt. Die Not bekommen die Lehrer und Schüler vor Ort zu spüren. Grundschulen, in denen kein Teilungsunterricht mehr möglich ist, weil auch „die letzte Besenkammer“ mit Schulanfängern gefüllt ist. Oder ältere Sekundarschüler, die Tag für Tag eine lange Anreise zwischen Wohnort und Schule in Kauf nehmen müssen, weil sie in ihrem Bezirk keinen Platz mehr auf einer Sekundarschule oder einem Gymnasium ergattern konnten. Dann heißt es schon mal morgens um sechs Uhr aufstehen und zügig aufmachen – von Pankow bis in den Grunewald, wo man auf die neuen Mitschüler trifft. Das ist hart.

Die Geburtenraten in der Stadt steigen und steigen

Schulneubauten und Erweiterungen, allerlei Container, MEB (Mobile Ergänzungsbauten), MUF (Modulare Unterkünfte) und Fliegende Klassenzimmer sollen nun die Rettung bringen. Die berühmte Berliner Schulbauoffensive. Jedoch auch die geht nicht schnell genug. Für 2021/22 werden wohl trotz aller Anstrengung immer noch 9500 Schulplätze fehlen, besonders der Grundschulbereich ist betroffen. Und die Geburtenrate in der Stadt steigt, das Problem wird sich über die Jahre noch verstärken.

Doch ein wichtiger Player der Berliner Schullandschaft wird gern vergessen – die Freien Schulen, auch Privatschulen genannt. Deren Spektrum ist groß. Dazu gehören die Reformschulen wie Montessori oder Waldorf, die konfessionellen Schulen, der paritätische Wohlfahrtsverband als Schulträger oder auch eher klassisch anmutende Privatschulen wie die Kant-Schulen. Rund 10 Prozent der Berliner Schüler besuchen solche Schulen, über 37.000 Schüler. In Zeiten, in denen es an allen Ecken knirscht, eine Riesenentlastung.

Diese Entlastung soll nun noch größer werden. Die „Arbeitsgemeinschaft Schulen in freier Trägerschaft Berlin“ hat an diesem Mittwochmorgen zu einem Pressegespräch eingeladen, um zu erläutern, wie man kurz- und mittelfristig Schulplätze gewinnen wolle. „Wir sind bereit, auch Verantwortung für die Stadt zu übernehmen“, erklärt Torsten Wischnewski-Ruschin vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin. Kurzfristig könne man an den Freien Schulen rund 860 Schulplätze mehr schaffen – indem man auch hier enger zusammenrückt, Räume umnutzt oder Container aufstellt. Diese Plätze, die das Land nichts oder kaum mehr kosten würden, seien „eine Vorleistung“.

Viele Plätze könnten im begehrten Grundschulbereich entstehen

Aber die Freien Träger stellen noch mehr in Aussicht: Bis 2025/26 könne man weitere 2200 neue Schulplätze erschaffen. Ungefähr die Hälfte davon im begehrten Grundschulbereich, die anderen überwiegend bei der Sekundarschule I (bis 10. Klasse). Doch für diese 2200 Plätze bräuchte man finanzielle Unterstützung vom Land. Beispielsweise eine Investitionszulage des Landes von 15.000 Euro pro Grundschulplatz. Oder durch Zulagen für Anbauten – bislang sind die Privatschulen ja vom Geldsegen der Berliner Schulbauoffensive ausgeschlossen.

30 Millionen Euro, so rechnet die Arbeitsgemeinschaft vor, würde das Land Berlin am Ende die 3060 neuen Schulplätze kosten. Die ansonsten – als baufrische öffentliche Schulplätze – mit 100 Millionen zu Buche schlagen würden. Privatwirtschaft sei halt oft günstiger als öffentliches Bauen. „Es ist eigentlich eine Entlastung des Haushaltes“, lockt Wischnewski-Ruschin.

Am 24. Oktober hatte man den Brief mit einem „Angebot zur Zusammenarbeit“ und den konkreten Vorschlägen an die Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) und die drei Fraktionsvorsitzenden der rot-rot-grünen Koalition im Abgeordnetenhaus verschickt. Was danach folgte war – erstmal nichts. „Alle gehen in Deckung“, mutmaßt Andreas Wegener, Geschäftsführer der Privaten Kant-Schulen. Die Enttäuschung war groß, der Haushalt 2020/21 drängt.

Der Vorwurf an die Privatschulen lautet: unsozial

Nun muss man verstehen, dass das Verhältnis zwischen öffentlichen und privaten Schulen in der Hauptstadt seltsam angespannt ist. Zumindest auf der politischen Ebene. Immer wieder müssen sich Privatschulen dem Vorwurf stellen, sie seien nur für die Kinder der Besserverdienenden da. Ein Vorwurf, der je nach Schulträger unfair ist – gerade die konfessionellen Schulen und der paritätische Wohlfahrtsverband haben die soziale Frage und auch Inklusion im Blick. Aber, das räumen auch die Vertreter der Arbeitsgemeinschaft ein, es gebe ebenfalls andere Beispiele unter den Privatschulen. Darum erkläre man sich auch bereit, 20 Prozent der neu geschaffenen Schulplätze einkommensschwachen Familien vorzubehalten. Um zu zeigen, dass man es ernst meint mit dem sozialen Miteinander.

Eine Stunde dauert das Pressegespräch, da trifft unerwartet eine Kurzmitteilung aus der Senatsverwaltung für Bildung ein. Staatssekretärin Beate Stoffers (SPD) will sich in wenigen Tagen zum Gespräch treffen. „Es ist gut, dass die freien Schulen ihre Bereitschaft signalisieren, sich den Herausforderungen der wachsenden Stadt zu stellen“, sagt sie. Allerdings gehe sie davon aus, dass die 3000 privaten Schulplätze am Ende teurer werden – nämlich 45 Millionen Euro.

Und die Koalitionäre? Auch die signalisieren Gesprächsbereitschaft. „Wir wären dafür offen. Allerdings unter bestimmten Bedingungen“, sagt Marianne Burkert-Eulitz, bildungspolitische Sprecherin der Berliner Grünenfraktion. Man schätze die pädagogische Vielfalt der Freien Schulen. Es müsse nur auch sozial bleiben.

Auch Regina Kittler, Berliner Bildungsexpertin von den Linken, sagt: „Ich bin gesprächsbereit in der Sache.“ Die Schülerzahlen stiegen und stiegen. Ein „proportionaler Aufwuchs“ des Privatschulanteils wäre da nur normal.