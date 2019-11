Polizei beschlagnahmt Böller, Batterien und Raketen

Bad Freienwalde (Oder). Bei einer Verkehrskontrolle nahe der deutsch-polnischen Grenze hat die Polizei 100 Kilogramm verbotene Pyrotechnik beschlagnahmt. Dem "bunten Mix an Böllern, Batterien und Raketen" hätten am Freitag die erforderlichen Prüfzeichen für die Einfuhr nach Deutschland gefehlt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die auf einer Bundesstraße im Landkreis Märkisch-Oderland kontrollierte Autofahrerin gab an, die Pyrotechnik in Polen gekauft zu haben. Gegen die 41-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

( dpa )