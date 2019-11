Netflix sucht Komparsen in Berlin und Brandenburg

Berlin. Bitte keine sichtbaren Tattoos oder Piercing, keine Undercut-Frisuren und die Haare nicht zu kurz: Für eine Netflix-Serie und einen großen US-Kinofilm werden mehr als 600 Männer zwischen 25 bis 55 Jahren als Kleindarsteller und Komparsen gesucht. "Von Vorteil, aber keine alleinige Voraussetzung ist, wenn man Schach spielen kann", heißt es in der Mitteilung der Agentur Filmgesichter vom Dienstag weiter.

Die Dreharbeiten für beide Produktionen laufen demnach bereits. Als Grundgabe gibt es 93 Euro. Der Einsatz ist in der Vorweihnachtszeit, beide Filme werden in der Region Berlin-Brandenburg gedreht. Filmtitel wurden wie bereits in einem früheren Komparsen-Aufruf nicht genannt. Es dürfte sich bei der Serie aber wegen des Schach-Themas um "The Queen's Gambit" handeln.

Komparsen für Netflix-Produktion gesucht - die Voraussetzungen im Detail:

ausschließlich Männer im Alter zwischen 25 und 55 Jahren

kleiner als 1,88 Meter, Konfektionsgröße bis 54, nicht zu kurze Haare (Deckhaare mind. 4 bis 6 cm lang), keine Undercuts

keine sichtbaren Tattoos oder sichtbare Piercings

mittel-, nord- oder osteuropäisches Erscheinungsbild.

Von Vorteil, aber keine alleinige Voraussetzung ist, wenn man Schach spielen kann.

Eine Bewerbung hat nur Sinn, wenn man aus Berlin/Brandenburg stammt, Komparsen aus anderen Städten werden für den Film nicht berücksichtigt

Weiter heißt es im Komparsengesuch, dass vor allem Anfang Dezember noch Drehtage zu besetzten sein. "Für die Dreharbeiten muss sich niemand wochenlang frei nehmen, die Komparsen werden ca. 1 bis 3 Tage zum Einsatz kommen", so die Agentur.

Bereits im August hatte die Agentur Filmgesichter nach Komparsen gesucht - ebenfalls für einen US-amerikanischen Kinofilm und für eine historische Netflix-Serie.

Alle weiteren Details zur Suche nach Komparsen für einen Kinofilm und eine Netflix-Serie auf der Seite der Agentur Filmgesichter.