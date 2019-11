Mehr U-Bahn-Fahrgäste bekommen schnellen Internetzugang

Ein Mann hält ein iPhone in der Hand. Das Mobilfunknetz in der Berliner U-Bahn soll für mehr Kunden deutlich besser werden.

„Kein Netz!“ Diese enttäuschende Erfahrung sollen künftig möglichst wenige Fahrgäste in der Berliner U-Bahn machen. Möglich wird dies durch eine Zusammenarbeit der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit den drei größten Mobilfunkanbieter in Deutschland.

Die Telefónica-Tochter O2 ist bereits seit Längerem dabei, in den Tunneln der Berliner U-Bahn Technik für einen besseren und schnelleren Datenaustausch zu installieren. Auf diese Infrastruktur können ab jetzt auch Kunden der Deutschen Telekom und von Vodafone zugreifen. Das sieht eine Vereinbarung vor, die am heutigen Dienstagvormittag öffentlich vorgestellt wird.

Kommen soll die bessere Verbindung zunächst auf den U-Bahn-Linien U2, U5 und U8 sowie im U-Bahnhof Alexanderplatz. Zugleich werden Schritte für den weiteren LTE-Ausbau im U-Bahn-Netz vereinbart. Die Leitung für dieses Großprojekt liegt bei Telefónica Deutschland, teilte die BVG mit. Der Mobilfunkstandard LTE – auch als 4G bezeichnet – ermöglicht es den Mobilfunkkunden, während der Fahrt nicht nur zu telefonieren, sondern auch Mails zu checken und im Internet zu surfen.

Wlan bislang nur in Bahnhöfen, nicht in U-Bahnzügen

Die BVG selbst bietet bisher nur in den U-Bahnhöfen einen schnellen Internetzugang an, dort über kostenloses Wlan. Eine Ausrüstung der Züge mit Wlan lehnt das Unternehmen wegen der damit verbundenen hohen Kosten ab. Sie sieht die Mobilfunkbetreiber in der Verantwortung, die ja die kommerziellen Nutznießer der Handynutzung sind.