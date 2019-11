WENN KUNST AUF WEIHNACHTEN TRIFFT

In Deutschlands einziger Concept Shopping Mall findet man nicht nur eine Auswahl an Shops mit jungen Designern, innovativen Konzepten und den neusten Food-Kreationen. Zu Weihnachten wird jedes Jahr eine Einpackstation, die gleichzeitig Kunst-Installation ist, aufgebaut. Schon zum vierten Mal seit Eröffnung wird zusammen mit einem Künstler eine neue Welt kreiert, die jedem Besucher des Bikini Berlins offen steht. Wer will, kann sich dort zusätzlich mit dem künstlerisch gestalteten Geschenkpapier eindecken.