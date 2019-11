Soziales Engagement: Dirk Nowitzki erhält Verdienstorden

Berlin. Basketball-Legende Dirk Nowitzki erhält eine besondere Ehrung. Der 41-Jährige wird am 4. Dezember im Schloss Bellevue in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Mit der Ehrung der insgesamt 24 Ordensempfänger würdige Steinmeier deren "herausragenden Einsatz in unterschiedlichen Bereichen der Bildung", wie das Bundespräsidialamt am Montag mitteilte.

Nowitzki unterhält unter anderem eine Stiftung, um benachteiligte Kinder zu unterstützen. "Meine Stiftung soll dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche entdecken, was in ihnen steckt, und lernen, das Beste aus ihren Möglichkeiten zu machen. Im Sport und im Leben", heißt es auf der Internetseite der Stiftung.

Der gebürtige Würzburger hatte nach der vergangen Saison seine Basketball-Karriere beendet. Nach 21 Spielzeiten für die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profiliga NBA wolle er in seinem ersten Jahr nach der Karriere viel reisen und Zeit mit seiner Familie verbringen, sagte Nowitzki vor wenigen Wochen.