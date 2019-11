Kampf gegen Diebesbanden aus Osteuropa

Berlin. Gegen 88 kriminelle Banden und fast 800 Verdächtige vor allem aus Osteuropa ist die Berliner Kriminalpolizei in den vergangenen Jahren gemeinsam mit deutschen und europäischen Kollegen vorgegangen. Knapp drei Jahre dauerte das von der EU mitfinanzierte Polizeiprojekt "Limes", wie Polizeichefs aus Berlin, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt am Montag sagten. Im Fokus standen zahlreiche osteuropäische Banden von Autodieben sowie Organisierte Kriminalität aus Russland. Rund 350 Verdächtige wurden in dem Zeitraum festgenommen, es gab mehr als 400 Durchsuchungen und insgesamt mehr als 2200 Ermittlungsverfahren.

Die bislang ermittelte Höhe des Schadens liegt demnach bei knapp 60 Millionen Euro. 685 gestohlene Autos und LKW wurden beschlagnahmt. Nach Schätzungen wurden von den zahlreichen Banden mehr als 10 000 Fahrzeuge gestohlen. Neben den deutschen Landeskriminalämtern waren an dem Projekt Polen, Tschechien, Estland, Lettland, Litauen und Schweden sowie Europol beteiligt.