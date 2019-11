Stinkende Flüssigkeit versprüht: Vermutlich Buttersäure

Berlin. Eine penetrant riechende Flüssigkeit hat in einem Hostel in Berlin-Reinickendorf einen Einsatz der Berliner Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, handelte es sich bei der Flüssigkeit vermutlich um Buttersäure. Ein 52-jähriger Mann alarmierte die Beamten am Sonntagabend, die bereits auf dem Gehweg vor dem Gebäude in der Residenzstraße den stinkenden Geruch vernahmen. Die Flüssigkeit im Hausflur des Hostels wurde neutralisiert. Eine gesundheitliche Gefährdung wurde ausgeschlossen. Insgesamt klagten jedoch drei Männer über Reizungen der Atemwege. Sie wurden ambulant behandelt.

Der 52-Jährige gab während des Einsatzes an, dass er bereits gegen 19.30 Uhr in der Provinzstraße diesen Geruch wahrgenommen habe. Im Bereich einer Parklücke vor einem anderen Hostel wurden dann ebenfalls Reste der Buttersäure festgestellt. In der Parklücke stand zuvor der Wagen des 52-Jährigen. Die Hintergründe der beiden Taten waren noch unklar.