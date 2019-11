Fußgänger von Auto angefahren und schwer verletzt

Berlin. Ein 51 Jahre alter Fußgänger ist in Berlin-Friedrichshain von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann soll am Sonntagnachmittag in Höhe des Mercedes-Platzes die Mühlenstraße an einer Fußgängerampel bei Rot überquert haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach wurde er dabei von einem Auto eines 44-Jährigen erfasst, prallte gegen die Windschutzscheibe und schleuderte anschließend auf die Fahrbahn. Der Mann kam mit schweren Kopf - und Rumpfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

( dpa )