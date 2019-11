Berliner Radwege - grün, weggebaggert und abgewaschen

Sie sollen Radfahrer schützen. Nun leiden zwei neue grüne Radwege in Prenzlauer Berg und Halensee an kuriosen Auflösungserscheinungen.

Berlin. Grün, Grau, Grün, Grau – insgesamt zehnmal wechselt der Fahrradweg auf der Greifswalder Straße in Höhe des Märchenbrunnens die Farbe.

Die markant gefärbte Spur stadteinwärts ging bereits im August in die Geschichte ein als der erste Radweg Berlins, den ein Gewitter halb fortgespült hatte. Nur zwei Wochen später drohte die nagelneue grüne Spur einer Baustelle zum Opfer zu fallen. Nein, sie werde nicht verschwinden, weil die Bagger nur neben der Spur graben sollten und nicht darauf, versicherte die Senatsverkehrsverwaltung damals.

Und sie behielt unrecht, wie sich jetzt zeigt. An zehn Stellen wurde sie nämlich sehr wohl abgefräst und dann rudimentär erneuert – ganz ohne grüne Farbe. Das Ergebnis: ein skurriler Flickenteppich aus grünen und grauen Flächen.

Grüner Radweg in Halensee zerfließt in Regen

Fast zeitgleich mit der Entdeckung dieses Missgeschicks hat sich am Wochenende auf der Joachim-Friedrich-Straße in Halensee ein zweites Malheur ereignet. Hier taten es die neu aufgetragenen grünen Spuren dem Vorbild in Prenzlauer Berg gleich und ergossen sich über alle Fahrbahnen.

Erst wehte böiger Wind das grüne Granulat über die Autofahrbahn, dann wusch Regen die Körner in die Böschung. So stehen nun Straßenbäume auf Inseln mit alarmgrün gefärbtem Mutterboden, und herabfallende Blätter bleiben auf den klebrigen Radspuren haften. Das Gesamtergebnis besitzt eine künstlerische Note. Es ärgert allerdings Autofahrer, an deren Reifen die grüne Farbe teilweise kleben bleibt. Wenn sie denn überhaupt durchkommen. Denn die Stelle der Baupanne war am Wochenende teilweise abgesperrt.

Baufirma hatte noch vor ungeeignetem Wetter gewarnt

Besonders kurios: Die Infravelo – eine landeseigene Firma zur Durchführung von Arbeiten an Radwegen – hat am Freitag selbst davor gewarnt, bei der Witterung, wie sie für November und Dezember in Berlin typisch ist, Radspuren zu markieren. In einer Mitteilung erklärt die Infravelo, warum die neu asphal­tierten Stellen auf dem Radweg an der Greifswalder Straße vorerst grau bleiben und deshalb die grau-grün gemusterte Piste entsteht.

Der frische Asphalt müsse etwa vier Wochen aushärten. Und dann lägen die Temperaturen unter den technischen Materialanforderungen für einen erneuten grünen Anstrich, „sodass das verantwortliche Bauunternehmen eine fachgerechte Verarbeitung des Materials nicht mehr gewährleisten kann“. Erst im Frühjahr 2020 sollen diese Arbeiten stattfinden. Das heißt also: Bei regnerischem Wetter und Temperaturen unter zehn Grad ist die Grünbeschichtung tabu.

Verweht und verlaufen: Der grüne Sand auf der Joachim-Friedrich-Straße will nicht richtig haften.

Foto: Thomas Schubert

Was in Prenzlauer Berg mit Blick auf das Wetter unterbleibt, wurde einige Kilometer weiter westlich in Halensee schlichtweg ignoriert. Mit entsprechendem Ergebnis. Warum die Arbeiten zur Einfärbung des Radwegs trotz des eindeutig nass-kalten Wetterberichts stattfanden, war am Sonntag nicht zu erfahren. Auch zu den Gründen der Auffräsung des Radwegs an der Greifswalder Straße trotz anfangs gegenteiliger Behauptung waren keine Stellungnahmen zu erhalten.

Farbpartikel sind nicht umweltschädlich

Umweltschädlich sei die abgelöste grüne Farbe im Übrigen nicht, betonte die Senatsverkehrsverwaltung bei der ersten Panne mit dem weggeschwemmten Radweg auf der Greifswalder Straße in Prenzlauer Berg im August. Es handelt sich um ein Epoxidharz, das sich in seiner auffälligen Färbung an Vorzeigeprojekten in Wien und San Francisco orientiert. Dass die Farbe anfangs dick aufgetragen wird, ist übrigens normal. Überschüssiges Material würde weggekehrt, hieß es nach dem Missgeschick im August. Damals – und jetzt offensichtlich wieder – kam der Regen den Kehrar­beiten zuvor. Ankündigungen, dass Arbeiten am Radweg in Halensee stattfinden würden, gab es keine.

Der abgewaschene grüne Sand an der Joachim-Friedrich-Straße erzeugt künstlerische Effekte.

Foto: Thomas Schubert

Seit Längerem war die Maßnahme immerhin in einer Liste von 16 grünen Radwegen aufgeführt, die 2018 und 2019 entstehen sollten. Insgesamt 19 Kilometer Asphalt sind laut Infravelo in Berlin bisher ergrünt. Ein großer Teil der Strecken befindet sich im Bezirk Pankow in Prenzlauer Berg. Hier ist einer der ersten grünen Radwege überhaupt, derjenige auf der Kastanienallee, im Laufe weniger Monate schon sichtlich verblasst.

Investition, um Radfahren deutlich attraktiver zu machen

Wie eine parlamentarische Anfrage des SPD-Abgeordneten Sven Kohlmeier ergab, schlug das Projekt zur Grünmarkierung mit insgesamt 4,13 Millionen Euro zu Buche und war damit der größte Kostenverursacher im Budget der Infravelo überhaupt.

Grau-grüner Flickenteppich: Der frisch markierte Radweg an der Greifswalder Straße wurde direkt nach der Fertigstellung zertrümmert. Und wird im Frühjahr 2020 erneut markiert.

Foto: Thomas Schubert

Mit dieser Investition soll das Radfahren in Berlin deutlich attraktiver werden, verspricht die Gesellschaft auf ihrer Internetseite – „denn auf den sichtbaren Radspuren fühlen sich Radfahrer häufig sicherer. Die optische Trennung soll auch dazu beitragen, dass Autofahrer den deutlich erkennbaren Radfahrstreifen nicht als Park- oder Halteflächen für sich beanspruchen. Die Grünbeschichtung erneuert die Oberfläche bestehender Wege, wodurch vorhandene Mängel beseitigt werden“, erklärt die Gesellschaft das Projekt.

Ein Blick nach Prenzlauer Berg und Halensee zeigt: Es können auch neue Mängel entstehen.