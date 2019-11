Tenor Casapietra: "Seit Jahren Single - und mir reicht's"

Berlin. Tenor Björn Casapietra (49) will nicht mehr alleine sein. "Ich suche eine Freundin beziehungsweise Frau. Ich bin jetzt seit vier oder fünf Jahren Single, und mir reicht's", sagte er am Sonntagnachmittag bei der Premiere der Kindershow "Im Labyrinth der Bücher" im Berliner Friedrichstadt-Palast. Er sei es leid, allein zu sein. Seine Tochter Stella sei auch der Meinung, dass er wieder eine Freundin haben sollte.

Online-Dating schloss Casapietra für sich aus. "Das will ich nicht. Allein, wenn meine Fans sehen würden, dass ich bei Tinder wäre ..." Er sei dafür auch zu romantisch. Zwar habe er lange keine Signale ausgesendet - "in den letzten drei, vier Monaten merke ich aber, dass ich mich wieder öffne, und gerne jemanden kennenlernen würde". Der Musiker, Moderator und Schauspieler - einst in Hamburg im "Phantom der Oper" erfolgreich, ist demnächst mit seinem Weihnachtsprogramm "Christmas Love Songs" auf Tour.