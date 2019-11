4:0 gegen Iserlohn: Eisbären Berlin feiern klaren Heimsieg

Berlin. Die Eisbären Berlin haben ihren Aufwärtstrend in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit einem klaren Heimsieg fortgesetzt. Am Sonntagnachmittag gewannen die Hauptstädter gegen die Iserlohn Roosters mit 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Leonhard Pföderl, Mark Olver, Louis-Marc-Aubry und James Sheppard sorgten mit ihren Toren für den souveränen Erfolg, Keeper Sebastian Dahm feierte sein erstes Spiel ohne Gegentreffer im Eisbären-Trikot.

Vor 14 200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof dominierten die Hausherren von Anfang an das Spiel. Pföderl sorgte mit seinem fünften Tor in den jüngsten fünf Spielen für die verdiente Führung, Olver baute den Vorsprung nach feiner Vorarbeit von Maxim Lapierre noch vor der ersten Pause aus.

Auch im zweiten Spielabschnitt ließen die Berliner die Gäste lange nicht ins Spiel kommen. Aubry sorgte für den dritten Treffer, ehe die Iserlohner es schafften, etwas gefährlicher zu werden, als sich die Hausherren einige unnötige Strafzeiten leisteten. Doch die Berliner verteidigten erneut stark in Unterzahl, so dass die drei Punkte auch im Schlussabschnitt nicht mehr ernsthaft in Gefahr gerieten. Sheppard sorgte schließlich kurz vor der Schlusssirene mit seinem Powerplaytreffer für die endgültige Entscheidung.