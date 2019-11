Konzert: Ben Zucker live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Konzert: Ben Zucker wird am 30. November in Berlin spielen

Ben Zucker spielt am 30. November 2019 ein Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Mercedes-Benz Arena Ben Zucker live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Ben Zucker, der Shootingstar des Schlagers mit der rauchigen Stimme, ist auf großer Arena-Tour und spielt am 30. November ein Konzert in Berlin. Im Februar erst spielte der Berliner seine erste Tournee, die jetzt im Herbst fortgesetzt wird. Von seinem ersten Auftritt in Florian Silbereisens „Schlagercountdown“ an begeisterte Zucker das Publikum und löste einen wahren Hype um seine Person aus.

Mit seiner aktuellen Single „Der Sonne entgegen“ aus der Album-Sommer-Edition „Na Und?!Sonne!“ hat der Musiker den nächsten Ohrwurm veröffentlicht, der nicht fehlen darf, wenn Ben Zucker im Rahmen seiner Stadion-Tour dem Publikum einheizt.

Wo wird Ben Zucker in Berlin auftreten?

Die Show finden in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Ben Zucker sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer also noch Tickets ergattern möchte, sollte sich beeilen. Die Tickets sind auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf (ab 39,90 Euro zzgl. Gebühren) erhältlich.

Wann startet das Konzert von Ben Zucker?

Der Einlass startet am Sonnabend (30. November) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Helene Fischer und Ben Zucker.

Foto: michael zargarinejad / ZDF und Michael Zargarinejad

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) weist darauf hin, dass im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet werde.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Ben Zucker live in der Mercedes-Benz Arena, Samstag, 30. November 2019, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.