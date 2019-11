Konzert: Silly live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Konzert: Die Band Silly - hier noch mit Ex-Frontfrau Anna Loos - spielt am 28. November in Berlin

Die Band Silly spielt am 28. November 2019 ein Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Admiralspalast Silly live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Silly touren 2019 aus Anlass des 40-jährigen Bandjubiläum durch Deutschland und spielen am 28. November in Berlin. Im Gepäck haben Jäcki Reznicek, Uwe Hassbecker und Ritchie Barton nicht nur eine Auswahl ihrer größten Hits sondern werden gesanglich von Julia Nagel und Anna R (Gleis 8, Rosenstolz) auf der Bühne unterstützt. Bei jedem ihrer zehn Konzerte wird eines der zehn Silly-Alben besonders im Fokus der Show stehen.

Als Ost-Berliner Band mit Tamara Danz als Sängerin populär geworden, haben sich Silly durch die Zeit immer wieder neu erfunden und eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Ihr Album "Kopf an Kopf" erreichte Goldstatus und das Vorgängeralbum "Alles rot" wurde mit Platin ausgezeichnet. 2016 veröffentlichte die Band mit "Wutfänger" ihr jüngstes Album.

Wo wird Silly auftreten?

Das Konzert findet im Admiralspalast (Friedrichstraße 101, 10117 Berlin) statt.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Donnerstag (28. November) um 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Gibt es noch Tickets?

Nein, das Berlin-Konzert von Silly ist ausverkauft. Auf der Internetseite der Veranstalter sind keine Tickets mehr im Vorverkauf erhältlich.

Wie komme ich zum Admiralspalast?

Der Admiralspalast befindet sich zentral an der Friedrichstraße 101 und ist mit S- und U-Bahnen (S1, S2, S5, S25, U6) gut zu erreichen. Die Haltestellen befinden sich rund 50 Meter vom Admiralspalast entfernt am Bahnhof Friedrichstraße. Die Tramverbindungen M1 und 12 sowie die Buslinien 147 und N6 halten praktisch direkt vor der Pforte in der Friedrichstraße.

Anfahrt mit dem PKW: Von Norden: A24 Richtung Berlin / E26/A10 Richtung Berlin Zentrum Von Süden: A9 Richtung Berlin / A10 Richtung Berlin Zentrum. Es stehen keine kostenfreien Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Ein Parkhaus befindet sich in der Dorotheenstraße 30 (10117 Berlin).

Silly live in Berlin 2019, Donnerstag, 28. November 2019, Einlass 19.00 Uhr, Konzertbeginn 20.00 Uhr, Admiralspalast, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin-Mitte