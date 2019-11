Konzert: "The World of Hans Zimmer" in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

„The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration“ ist eine Hommage an Hollywoods erfolgreichsten Komponisten. Anders als bei seiner Livetour wird der Komponist aber nicht selbst auftreten. Seine Werke werden von einem Orchester gespielt

Am 22. November 2019 kehrt die Konzertreihe "The World of Hans Zimmer" zurück nach Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Mercedes-Benz Arena Das müssen Sie zum "The World of Hans Zimmer"-Konzert wissen

Nach dem Erfolg von „The World of Hans Zimmer" im Jahr 2018 kehrt die Konzertreihe zurück in die Hauptstadt. „The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration“ ist eine Hommage an Hollywoods erfolgreichsten Komponisten.

Oscar-, Grammy- und Golden Globe-Gewinner Hans Zimmer ist zweifellos einer der bekanntesten und einflussreichsten Filmkomponisten unserer Zeit. Mit seinen überwältigenden Klangwelten hat er das zeitgenössische Kino geprägt wie kein anderer Komponist: Der König der Löwen, Gladiator, Fluch der Karibik, Da Vinci Code – Sakrileg, The Dark Knight und Inception sind nur einige der bekanntesten seiner Scores.

Was können Besucher erwarten?

Im Gegensatz zu Zimmers „Live“-Tournee, bei der der Sound auf seine Band und die elektronischen Klänge der Musik ausgerichtet ist, werden die Werke von Hans Zimmer bei „The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration" erstmals für Orchester präsentiert. Dafür hat der Filmkomponist in monatelanger Feinarbeit zu seinen Soundtracks opulente Konzertsuiten erstellt. „The World of Hans Zimmer“ bietet ein unvergessliches audiovisuelles Konzertereignis, auch wenn der Komponist persönlich nicht mit auf der Bühne stehen wird. Zu seiner Filmmusik werden von Zimmer ausgewählte Filmausschnitte präsentiert.

Wo wird das Konzert stattfinden?

Die Show finden in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Die Tickets sind auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf (ab 129,00 Euro zzgl. Gebühren) erhältlich.

Wann startet das Konzert?

Der Einlass startet am Freitag (22. November) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs werden spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs gehören zum Set bei der "The World of Hans Zimmer"-Tour:

The Dark Knight King Arthur Mission Impossible 2 Pearl Harbor Rush The Da Vinci Code Madagascar Spirit – Stallion of the Cimarron Kung Fu Panda The Lion King The Holiday Hannibal Gladiator Inception Pirates of the Caribbean

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) weist darauf hin, dass im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet werde.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

"The World of Hans Zimmer" live in der Mercedes-Benz Arena, Freitag, 22. November 2019, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.