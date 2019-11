Cottbus scheitert im Landespokal: 1:2 bei Luckenwalde

Luckenwalde. Titelverteidiger FC Energie Cottbus ist überraschend bereits im Viertelfinale des Brandenburger Landespokals gescheitert. Der frühere Fußball-Bundesligist unterlag am Samstag beim Oberligisten FSV Luckenwalde mit 1:2 (0:1) und verpasste damit nicht nur vorzeitig den vierten Landespokaltriumph in Serie.

Das Regionalliga-Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz ist im kommenden Jahr auch nicht im DFB-Pokal dabei, nur der Brandenburger Landespokalsieger zieht in die lukrative erste Runde ein. In dieser Saison hatte Energie dort dem FC Bayern München einen großen Kampf geliefert und nur mit 1:3 verloren.

Der Außenseiter aus Luckenwalde ging bereits nach 13 Minuten durch den früheren Cottbuser Nils Gottschick in Führung, Christian Flath erhöhte nach der Pause per Kopf (50.). Der ehemalige Bundesligastürmer Dimitar Rangelow (63.) schaffte nur noch den Anschlusstreffer für den favorisierten Drittliga-Absteiger. In der Regionalliga Nordost liegt das Wollitz-Team vier Punkte hinter der Spitze auf dem dritten Tabellenplatz.

Wie Luckenwalde zogen auch der SV Babelsberg 03, Grün-Weiß Lübben und FSV Union Fürstenwalde ins Halbfinale ein.