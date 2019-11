Radfahrer in Marzahn von Auto angefahren

Berlin. Ein 16 Jahre alter Radfahrer ist in Berlin-Marzahn bei einem Zusammenprall mit einem Auto schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 37 Jahre alter Autofahrer am Freitag gegen 15.30 Uhr im Bentschener Weg unterwegs, als der Jugendliche vom Gehweg auf die Fahrbahn gefahren sein soll und es zur Kollision kam. Der 16-Jährige wurde nach den Angaben vom Samstag beim Aufprall schwer am Kopf verletzt. Der genaue Unfallhergang war noch nicht bekannt. Wegen der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme blieb der Bentschener Weg am Freitagnachmittag für knapp drei Stunden gesperrt.

( dpa )