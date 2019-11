Sanierungen verzögern sich: Diese Schulen sind betroffen

Berlin. In zwei Bezirken der Stadt – in Mitte und in Tempelhof-Schöneberg – können mehrere größere Schulbausanierungen wohl nicht wie geplant beginnen, weil die Bauplanungsunterlagen (BPU) nicht fristgerecht der Senatsverwaltung für Finanzen vorgelegt wurden. Eine geprüfte BPU ist für den Haushalt wichtig, weil sie Kostensicherheit bietet. Alle elf Baumaßnahmen zur Gesamtsanierung oder Grundinstandsetzung waren für die Bezirkshaushaltspläne 2020/21 eingeplant. Sechs der betroffenen Schulen befinden sich in Mitte, fünf in Tempelhof-Schöneberg. Liegt allerdings keine geprüfte BPU vor, können die jeweils eingeplanten Sanierungskosten im Bezirksetatplan nicht mehr berücksichtigt werden. Sprich: Es fehlt die erste Rate des Baugeldes, um loszulegen. Für die betroffenen Schulen heißt das, der Sanierungsbeginn verschiebt sich so weiter nach hinten.

„Ich fang mal mit dem Schlimmen an ...“, so überbrachte Stadtrat Carsten Spallek (CDU), der in Mitte für die Schulen zuständig ist, am Donnerstagabend die schlechte Nachricht im Bezirks-Schulausschuss. Er sei gerade aus dem Urlaub zurückgekehrt, „mich hat es auch kalt erwischt“. Ende Oktober sei beim Bezirksamt ein Brief von der Finanzverwaltung eingetroffen, in dem darauf hingewiesen wurde, dass für sechs Schulen dieses Bezirks noch keine BPU vorliegen. „Wir müssen jetzt herauskriegen, woran es im Einzelfall gelegen hat, dass wir nicht über die geprüften BPU verfügen.“ Geprüfte BPU? Wenig später musste Spallek einräumen, dass noch keine der geforderten BPU überhaupt fertig ist. Erst danach kann von der Senatsverwaltung für Bildung und Stadtentwicklung geprüft werden. Das dauert oft viele weitere Monate.

Im Bezirk Mitte steht der Sanierungszeitplan für folgende Schulen auf der Kippe:

Carl-Kraemer-Grundschule

Miriam-Makeba-Grundschule

Papageno Grundschule

Ernst-Schering-Schule

Hedwig-Dohm-Oberschule

Kurt-Tucholsky-Grundschule (Filliale Kruppstraße)

Schulsanierungen verschieben sich: Fassungsloses Kopfschütteln der Ausschussmitglieder

Damit trotzdem schnell etwas passiert, sagte Spallek, denke er jetzt über „Tauschobjekte“ nach. „Nicht Schule A, B und C, sondern D, E und F“ würden dann zu Beginn saniert werden, weil die BPU dort hoffentlich schon vorlägen. Welche Schulen das dann genau seien, könne er aber auch nicht benennen. Fassungsloses Kopfschütteln der Ausschussmitglieder. Die Schulen, die als erstes vom Bezirk saniert werden sollten, seien ja nicht zufällig ausgewählt geworden. „Das sind die Bedürftigsten“, sagte ein Mitglied. Das wollte Spallek so nicht stehen lassen. „Dann würden Sie ja sagen, die anderen sind weniger bedürftig.“ Die Not sei überall groß. Oft bedeute Sanierung ja auch die Nutzbarmachung neuer Räume – beispielsweise durch einen Dach- oder Kellerausbau. Bereits jetzt lägen 16 Schulen in Mitte in der Jül-Phase (jahrgangsübergreifendes Lernen) weit über dem empfohlenen Gruppenschlüssel. Sprich: Die Klassen sind brechend voll.

Anruf bei der Leitung einer der betroffenen Schulen in Mitte. Dort ist die Verzweiflung groß, seit Jahren sehnt man die Gesamtsanierung herbei. „Es regnet teilweise herein, es zieht die ganze Zeit.“ Die alten Fenstern seien undicht, die Türen marode, der Keller sei seit Jahren gesperrt. Obwohl sie gute Arbeit im Brennpunktkiez leisteten und die Schule immer voller werde, müssten sie jetzt noch länger auf die Instandsetzung warten. „Wir werden absolut sträflich behandelt“, hieß es wütend.

In der Senatsverwaltung für Finanzen (SenFin) versucht man zu beruhigen. Die Schulbauoffensive, in der die Sanierung einen wichtigen Anteil hat, stehe ganz oben auf der Agenda der Stadt. „Sollten die BPU während der Haushaltsjahre 2020/21 fertiggestellt werden, kann der Bezirk eine Ausnahmegenehmigung bei SenFin erhalten, um die benötigten Mittel zu erhalten“, sagte die Sprecherin der Behörde, Eva Henkel. Man wolle vieles möglich machen. „Dennoch kann – auch nach Haushaltsrecht – keine Blankofreigabe für Baumaßnahmen erfolgen“, betonte sie aber auch. Erst müsse eine geprüfte BPU vorliegen, damit das Geld freigegeben wird.

Der zweite Bezirk, der auch mahnend von der Senatsverwaltung für Finanzen angeschrieben wurde, ist Tempelhof-Schöneberg. „Bei uns wurde erst letztes Jahr überhaupt von der Senatsbildungsverwaltung anerkannt, dass auch wir steigende Schülerzahlen haben“, erklärte Schulstadtrat Oliver Schworck (SPD). Erst da habe man mit der Planung für Schulprojekte, die Sanierung und Erweiterung vorsähen, loslegen können. Da sei es doch klar, dass noch keine BPU vorlägen. „Die sind ja so dick wie ein Leitz-Ordner.“

Prüfung der Unterlagen in „Echtzeit“ als Lösung

Doch er spricht auch ein zweites Problem an: die Personalnot. Im Bauamt und im Schulamt fehlen Mitarbeiter – genauso wie in Mitte. „Es ist dramatisch.“ Selbst für die Senatsverwaltungen. Man merke ja, wie lange sich die BPU-Prüfungen oft hinzögen. Deshalb hätte man in seinem Bezirksamt jetzt ein neues Verfahren entwickelt: die BPU-Prüfung „in Echtzeit“. Gemeinsam setzen sich nun Mitarbeiter der Bildungsverwaltung und des Bezirksamt an einem Tag zusammen und gehen die Unterlagen durch.

Aber auch in Tempelhof-Schöneberg wird es wohl so kommen, dass sich die geplante Abfolge der Sanierungen nun ändert. „Die Frage ist jetzt, welche Schule ziehe ich vor“, sagte Schworck.

Noch ein dritter Bezirk hatte übrigens Post erhalten: Treptow-Köpenick. Dort liege man aber trotzdem im Zeitplan, betonte Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD). Der Bezirkshaushalt sei ein Doppeletat 2020/21. Die meisten Projekte hier seien aber erst für 2021 geplant. „Da habe ich nicht schon zwei Jahre früher eine BPU fertig“, so Igel. Bis zum Ende des zweiten Quartals 2020 dürfe man die ja nachreichen. „Das schaffen wir“, meinte er zuversichtlich.