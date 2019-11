Das sind die besten Tipps zum Wochenende

Ausgehen nur in der Innenstadt? Weit gefehlt. Das Veranstaltungsangebot ist in allen Berliner Stadtteilen vielfältig. Eine Auswahl

Der Architekt Otto Stahn und seine Leidenschaft für die Villenkolonie Ahlsen

In der Veranstaltungsreihe „Wannseer Salon“ der Galerie Mutter Fourgage geht es um Architekten und ihre Häuser in Wannsee. Im nächsten Vortrag von Sabrina Flörke stehen der Architekt Otto Stahn (1859-1930) und seine Bauten im Mittelpunkt. Otto Stahn ließ die Villenkolonie Alsen als Architekt und als Privatmann nie los. Hier errichtete er nicht nur für sich und private Bauherren Landhäuser, sondern lenkte mit der Gründung der Landgesellschaft Wannsee architektonisch die weitere Entwicklung dieses Viertels. Die Colonie Alsen-Expertin Sabrina Flörke, Doktorandin des DFG-Graduiertenkollegs „Kulturelle und technische Werte historischer Bauten“, stellt den heute wenig bekannten Otto Stahn vor. Der Titel ihres Forschungsprojektes lautet: „Villencolonie Alsen in Berlin-Wannsee (1870–1898). Die bau- und kulturgeschichtlichen Untersuchungen einer elitären Sommerfrische“.

Sonntag, 17.11., 18 Uhr, Galerie Mutter Fourage, Chausseestr. 15, Karten 10/erm. 8 Euro. Tel.: 030-805 23 11, E-Mail: karten@mutter-fourage.de

Alte Operette in neuem Gewand in den Reinbeckhallen

Eine alte Operette wird in modernisierter Fassung in den Reineckhallen aufgeführt. „Utopia Ltd. oder Die Blüten des Fortschritts“ heißt sie und hatte 1893 Premiere im Londoner Savoy Theater. Der Komponist Arthur Sullivan und der Librettist William Schwenck Gilbert schufen eine Vielzahl von Operetten. Jetzt bringen das Schlossplatztheater Köpenick und die Band „The Metafiction Cabaret“ das Stück auf die Bühne. Es ist mit Punk und Schlagzeugbeat angereichert. Die Handlung spielt auf der Südsee-Insel Utopia, die ein Königreich ist. Die älteste Tochter des Königs kehrt vom englischen College zurück. Sie lässt englische Gebräuche einführen – die „Blüten des Fortschritts“. Sie will auch erreichen, dass eine Partei Utopia regiert. Denn dann wird keine politische Maßnahme von Dauer sein, weil die nachfolgende Regierung das wieder zurücknimmt, was ihre Vorgängerin beschlossen hat.

16., 17. November, 19 Uhr, Reinbeckhallen, Reinbeckstraße 17, Oberschöneweide, Karten: 23 Euro, schlossplatztheater.de

Möbelklassiker auf der Design-Börse in Moabit zum Anschauen und Kaufen

Wer Interesse an hochwertigen Möbeln hat, die mittlerweile längst zu Stilikonen geworden sind, sollte am Wochenende nach Moabit kommen. Im dortigen Loewe-Saal findet bis Sonntag erneut die Designbörse Berlin statt. Die internationale Vintagemöbelschau bietet einzigartige Stücke aus dem Möbel- und Produktdesign der vergangenen 120 Jahre. Zu sehen sind auf 2000 Quadratmetern eine Fülle an Originalen von schlichtem Funktionalismus bis zu opulenter Pracht, von organischer Gemütlichkeit bis zu rohem Industrial-Design. Der Clou: Die Stücke sind nicht nur zu bestaunen, sondern werden auch zum Kauf angeboten – „in allen Preisklassen“, wie es von den Veranstaltern heißt. Dabei ist alles, was Rang und Namen hat: Von Mies van der Rohe, Le Corbusier, Verner Panton, Charles und Ray Eames, bis zu Finn Juhl und Ettore Sottsass. Starke Präsenz zeigen im Bauhaus-Jubiläumsjahr die Stahlrohr- und Freischwingermöbel von Beginn des 20. Jahrhunderts, für die ein eigener Ausstellungsraum zur Verfügung steht.

Loewe-Saal, Wiebestrasse 42, 10553 Moabit. Sbd. 16.11. 12-20 Uhr, So. 17.11. 10-18 Uhr. Eintritt: 5 Euro.

Musiklegenden kennen lernen im Kreuzberger Ramones-Museum

Sie waren laut, schnell und legendär. Die New Yorker Ramones zählen zur Handvoll Bands und Künstler, denen die Vaterschaft des Punk nachgesagt wird. In Berlin ist ihnen unter den Gleisen der Hochbahn nahe der Oberbaumbrücke ein ganzes Museum gewidmet. Mit 300 Objekten wird den zotteligen Burschen gehuldigt, die ihre britischen Kollegen von „The Clash“ bei einer Begegnung das Fürchten lehrten, ihren Namen aber von Kuschel-Beatle Paul McCartney entlehnten. Unter dem Pseudonym „Paul Ramon“ mietete der sich auf dem Höhepunkt seines Ruhms in Hotels ein. Die Besucher finden im Museum seltene T-Shirts, Konzertplakate, unveröffentlichte Fotos, Setlists, die Original-Bühnenjeans von Johnny Ramone, die Sneaker von Marky Ramone und einen wahrhaftig von Joey Ramone getragenen Handschuh. Wer dann noch Zeit hat, kann sich ein wenig ins 1000 Artikel umfassende Pressearchiv einlesen.

So. 17. 11., 10-20 Uhr, Oberbaumstraße 5, Kreuzberg, Eintritt 3,50 Euro

So funktioniert Demokratie zum Mitmachen in Marzahn-Hellersdorf

Im Audimax der Alice-Salomon-Hochschule wird gemeinsam über Demokratie diskutiert. Eine Studie der Universität aus dem letzten Jahr ergab, dass die Bürger überwiegend unzufrieden mit der Umsetzung von Demokratie sind. Gleichzeitig sei das Interesse am Gemeinwesen hoch – und das tatsächliche Engagement niedrig. Wie können die Bewohner des Bezirks Demokratie und Zusammenhalt stärken? Die Konferenz „Demokratieplan für Marzahn-Hellersdorf“ stellt die Frage nach der Zusammenarbeit von Bürgern, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Institutionen in den Mittelpunkt. Dazu werden Vertreter dieser Bereiche über ihre Erfahrungen berichten und die Teilnehmer in Kleingruppen Möglichkeiten zum Engagement erarbeiten. Die Ergebnisse der Konferenz sollen in einen Demokratieplan einfließen, den die Universität erstellt.

16. November, 14-18 Uhr, Alice-Salomon-Hochschule, Alice-Salomon-Platz 5, Marzahn-Hellersdorf, Teilnahme kostenlos. Näheres zum Ablauf auf www.ash-berlin.eu

„Klassik in Spandau“ veranstaltet Gedenkkonzert für Mitinitiator

Die Konzertreihe „Klassik in Spandau“ ist im Bezirk inzwischen fest etabliert. An diesem Sonnabend wird nun ein besonderes Konzert veranstaltet, in Gedenken an den im März verstorbenen Mitinitiator Andreas Waldraff. In einer Mitteilung von „Klassik in Spandau“ heißt es, Waldraff habe Menschen „für die Idee hochwertiger klassischer Konzerte abseits der großen Bühnen der Stadt“ gewinnen und sie mitreißen können. Auf der Bühne im Gotischen Saal der Zitadelle Spandau steht an diesem Abend das Klavier-Duo Mona und Rica Bard, das bereits mehrfach bei „Klassik in Spandau“ aufgetreten ist. Sie spielen unter anderem die Dolly-Suite für Klavier zu vier Händen von Gabriel Fauré. Es folgen „Vier ernste Gesänge“ von Johannes Brahms sowie die Barcarolle von Frédéric Chopin mit dem Bariton Sebastian Noack und Pianisten Manuel Lange. Den Abschluss bildet das Klarinettenquintett von Johannes Brahms, interpretiert von Thomas Kretschmer und Musikern der Kammerakademie Potsdam.

Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 16.11., Beginn 18 Uhr, Eintritt 24 Euro, ermäßigt 16 Euro.