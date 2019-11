Prozess um Haus Liebigstraße 34: Fortsetzung im Dezember

Berlin. Im Prozess um ein symbolträchtiges Haus der linksradikalen Szene in Berlin-Friedrichshain ist am Freitag keine Entscheidung zu der Räumungsklage gefallen. Der Prozess werde am 13. Dezember fortgesetzt, sagte ein Gerichtssprecher. Das habe der Richter entschieden.

Die Räumungsklage des Eigentümers des Hauses in der Liebigstraße 34 richtet sich gegen die Bewohnerinnen. Ende 2018 endete ihr auf zehn Jahre befristeter Gewerbemietvertrag, den ein Verein der Bewohner abgeschlossen hatte. Seitdem weigern sich die im Haus lebenden Frauen auszuziehen und kündigten Widerstand an.

Der Prozess hatte am Freitagmorgen mit einem Eklat begonnen. Der Richter ließ den Verhandlungssaal räumen, weil Bewohnerinnen des umstrittenen Hauses und Unterstützerinnen schrien, aufsprangen, Sprechchöre riefen und sich zum Teil auszogen. Am späten Vormittag endete die Verhandlung dann zunächst.

Am frühen Morgen hatte die Polizei den Bereich um das Gericht weiträumig abgesperrt, weil ein verdächtiger Gegenstand vor dem Eingang lag. Auf die Wand des Gebäudes waren Parolen wie "L34" gemalt.